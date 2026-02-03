傳聞將在 2 月的 Galaxy Unpacked 登場的三星旗艦機 Galaxy S26 Ultra 系列，可以說是最近科技圈最火熱的話題之一，尤其是它那張被爆料大神 Evan Blass 挖出來的「鈷紫色」宣傳照，真的美到讓辦公室的少女們集體尖叫！快來看看這次 S26 Ultra 到底藏了什麼驚喜吧～

三星 S26 Ultra 鈷紫美機現身！加量不加價？可能成為近年來最值得入手的旗艦機？

（圖片為AI生成）

鏡頭島大變身與神祕鈷紫新色

這次流出的高畫質宣傳照中，最吸睛的絕對是那個「Cobalt Violet 鈷紫色」！比起以往沈穩的黑白灰，這次的紫色帶著一種深邃又神祕的高級感，完全是為了想在低調中展現品味的朋友們設計的

最讓大家驚訝的是，前幾代 Ultra 系列那種「鏡頭獨立排排站」的設計這次有了變動，從爆料的渲染圖來看，S26 Ultra 左邊的三顆鏡頭，垂直排列在一個精緻的「膠囊型鏡頭島」上，整支手機看起來更輕薄、更俐落！而大家最愛的靈魂配件 S Pen 也還安穩地待在機身裡呦～

三星 S26 Ultra 鈷紫美機現身！加量不加價？可能成為近年來最值得入手的旗艦機？

（圖片為AI生成）

S26 Ultra 不漲反降？

最近因為全球記憶體短缺，大家本來都捏著荷包準備迎接「手機漲價元年」，結果瑞典供應商流出的價格資料卻讓人跌破眼鏡！雖然基本款的 S26 因為儲存空間全面從 256GB 起跳，導致入手門檻稍微提高，但最頂級的 Galaxy S26 Ultra 傳聞竟然不漲反降，推算降價幅度約數千台幣差距，三星這擺明了就是要推大家直接入坑最頂規的 Ultra 機種~

三星 S26 Ultra 鈷紫美機現身！加量不加價？可能成為近年來最值得入手的旗艦機？

輕量化手感與最強處理器加持

除了外型跟價格，傳聞 S26 Ultra 會搭載最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，預期會是今年 Android 陣營最頂級的處理器之一，據說這次機身厚度縮減到了 7.9mm，重量也減輕到 214g，對於追求大螢幕但又怕手痠的朋友來說是一大福音，再加上那片 6.9 吋的超亮螢幕和傳聞中這次新推的隱私顯示技術，未來搭捷運不怕別人從側邊偷看你在跟誰傳訊了啦～

小結：怎麼選？誰才是你的命定機

最後來幫大家總結一下該怎麼挑！如果你預算有限又愛小巧好握的手感，標準版 S26 雖然起跳容量升級到 256GB（歐洲售價略漲），但實際儲存更實用，值得考慮，但如果 S26 Ultra 可能調降售價，還塞滿最頂規硬體：鈷紫美色、輕薄機身，外加經典 S Pen​，對需要常常筆記，熱愛演唱會的朋友，新一代的演唱會神可能就是你了，無論無何，還是端看二月底的 Unpacked 三星要端什麼好料給我們啦～

更多電獺少女報導

