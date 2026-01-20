三星、SK海力士大發壟斷財！韓媒曝聯手「減產記憶體」：維持缺貨好繼續抬價

各國大舉研發AI，不過記憶體因產能不足引發缺貨潮，導致全球價格飆漲，而韓媒《朝鮮日報》透露，兩大南韓業界巨頭三星與SK海力士，今年將進一步縮減NAND快閃記憶體的產量，維持供應吃緊的狀態讓記憶體價格持續上漲，追求利潤最大化，成為這兩大企業的重要利多。

報導指出，NAND快閃記憶體（NAND Flash ）作為AI的關鍵零組件​，供應日益吃緊，其中三星與SK海力士的市占率合計超過60%，其預計今年將繼續縮減產量，讓伺服器、PC、手機等全領域NAND持續漲價的可能性大增，成為它們提升獲利的重要利多。​

報導表示，根據市調機構Omdia的資料，三星已將NAND產量從去年的490萬片，下修至今年的468萬片，這甚至低於2024年因NAND記憶體獲利急劇惡化而減產的水準；SK海力士產量也預計從去年的190萬片，降至今年的170萬片。

報導分析，三星、SK海力士作為全球主要記憶體供應商，其調控產能恐使短缺情況進一步惡化；尤其是需求面在AI影響下持續擴大，輝達下一代AI加速器「Vera Rubin」所搭載的SSD，容量高達1152TB，較現有產品Blackwell多出10倍以上。

據悉，三星與SK海力士的管理層都認為，沒有必要勉強擴大NAND的產量。長期以來，NAND獲利能力持續惡化，甚至到了必須死守價格的程度，因此這2家公司希望藉這次記憶體的「超級榮景」，盡可能極大化獲利。

半導體業界人士指出，「三星與SK海力士的NAND減產，究竟是刻意為之還是自然發生仍難以斷定，但無論如何，今年透過減產，將是獲利最大的一年。」

