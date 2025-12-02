三星10吋「三摺機」突襲亮相！ 台頂規價恐破10萬
有專家認為摺疊手機，未來可能會蠶食平板市場！光是今年12月前就有五個不同手機品牌，推出新款摺疊機，三摺機始祖「華為」，9月發布10.2吋、機身最薄處只有3.6mm的新機；三星也不甘示弱，12/2突襲公布首款10吋三摺機，售價約台幣7.7萬，市場預期來台後，頂規價格可能突破10萬元，而外界推測，新機最快今年底至明年初，有機會在台上市。
摺疊手機市場正迎來爆發性成長，今年12月前已有五個手機品牌推出新款摺疊機型。三星日前突襲公布首款10吋三摺機，預計12月12日在韓國先行上市，售價約台幣7.7萬，而市場預期引進台灣後頂規價格可能突破10萬元。三摺機始祖華為於9月發布10.2吋新機，機身最薄處僅3.6mm。專家表示，摺疊手機未來可能會蠶食平板市場，各大品牌紛紛加入競爭，連蘋果也傳出將於2026年推出首款摺疊機。
三星的首款三摺機在螢幕完全展開狀態下可以連續17小時播放影片，配備2億畫素相機，預計在韓國先行上市，售價暫定359萬韓元，約台幣7.7萬，但引進台灣後價格預期會上漲，頂規版本可能突破10萬元。相較於市面上主流的兩折機型，三星這款新三摺機打開後就是10吋的平板螢幕大小，採用左右G字對折、轉軸雙軌設計，畫面比例接近20:11，搭載5600mAh三電池模組，機身最薄處3.9mm，無論是看影片、處理文件或繪圖創作都能一機搞定。
華為最新款三摺機則採用「雙鉸鏈+雙軌道」Z字對折設計，螢幕全開達10.2吋，支援一折、兩折和三折模式，可以當手機、小平板或大平板使用，同樣搭載5600mAh三電池模組，但機身更薄，最薄處僅3.6mm。3C達人洪聖壹表示，摺疊機直接可以滿足行動通訊的要求，還有行動影音需求，甚至可以用來玩遊戲。新的Samsung DeX功能更可以讓使用者進入工作模式，讓手機變成電腦。
市場上其他品牌也各有特色，Moto推出的口袋機主打輕巧方便，可單手打字，因為小螢幕應用關係較為省電。Vivo則主打輕薄，螢幕多工應用可以上下左右操作。Google主打持續對話的AI功能，可以直接辨識周遭環境，支援繁體中文。洪聖壹指出，2025年折疊機市佔率不到2%，還有很大的成長空間，各家手機廠商也把這一塊視為兵家必爭之地。
蘋果也傳出將推出首款摺疊機，市場推估最快2026年就會亮相。富邦投顧分析師Arthur Liao指出，蘋果摺疊機可能會以2399美元（約台幣75000元）的高價上市，約為現行高階iPhone兩倍價格，預估上市後一年出貨量可達540萬支。隨著摺疊手機轉向一機抵多機的發展趨勢，專家認為未來可能會蠶食平板市場，改變消費者的使用習慣。
更多 TVBS 報導
摺疊手機銷售大爆發！華為新三摺機搶市 蘋果2026年跟進
三宅一生聯名遭酸像破布 iPhone Pocket賣7790元全球售罄
吃完炸雞宣布重磅消息 黃仁勳:讓南韓擁最強大GPU
大陸半導體急起直追 黃仁勳語出驚人：僅差「幾奈秒」
其他人也在看
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
三星發表三摺機Galaxy Z TriFold！規格、功能一次看 台灣市場也會開賣
三星電子今（2）日正式發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech ・ 3 小時前 ・ 發起對話
一定要學會的4個Google搜尋必殺技
[NOWnews今日新聞]生成式AI越來越夯，很多人喜歡問AI找答案，但外媒BGR整理四樣Google搜尋超好用的技巧，包括旅遊、數學計算、單位換算到影像搜尋，都超級實用。找路線、查班機、比價格只要在...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
iPhone 17e 設計大改，最便宜的「動態島」搭載 A19 處理器
文章來源：Qooah.com 近期，有博主展示了一組 iPhone 17e 的外觀渲染圖，整體造型與 iPhone 17 接近，只不過後置為單鏡。預計 iPhone 17e 將在明年上半年發佈，是 iPhone 17 系列中最具性價比的一款機型。 iPhone 17e 將採用 iPhone 16 是同款的 6.1吋屏幕，依然為 60Hz 刷新率。與上一代最大的改動在於擯棄了劉海屏設計，採用靈動島設計。代表著從 iPhone 17 系列開始，Apple 的劉海屏設計成為歷史。 規格方面，預計 iPhone 17e 會搭載最新一代 A19 處理器，但是 GPU 核心可能會縮減，用於與標準版 iPhone 17 區別開來。 售價方面，iPhone 17e 售價可能與上一代一致，售價 HK$5099起。主要吸引 iPhone 11 等舊款裝置的用戶替換。 iOS 系統仍然有著流暢性優勢，預計 iPhone 17 可以維持未來2-3年的流暢使用，對於性能要求不高的用戶吸引力較高。Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
無人機「手勢操控」輕鬆上手！新手必學動作「控制遠近」
新一代空拍機功能大幅升級，操控更加直覺，還具備跟隨模式，專為新手設計！YouTuber實測顯示，它能穿梭於樹木縫隙，展現「飄移」特技。然而，電池續航力與前代相比無明顯改進，畫質也略遜於陸牌8K機種，但價格優勢明顯，約1萬元有找。在台灣飛無人機需留意，耶誕、跨年等人潮聚集場合多為禁飛區，違規最重可罰150萬元，飛行前應先查詢，以免觸法。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務
遠傳今（1）日推出「Apple年終壓軸鉅獻」，集結iPhone 17系列、Apple Watch、iPad全系列優惠，從指定資費加碼、新購優惠、舊換新折扣、配件折扣到加值服務最高4個月免費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Galaxy S27 Ultra 影像硬件恐停滯不前，未來三年亦可能毫無寸進
文章來源：Qooah.com Samsung 在 Galaxy S27 Ultra 上或將不再採用原計劃的 1/1.1吋大型圖像傳感器，而可能繼續沿用自 S23 Ultra 以來所使用的 ISOCELL 傳感器規格。這意味著，預計在2027年初發佈的S27 Ultra，其主鏡硬件規格可能仍與2023年推出的 S23 Ultra 保持一致，在傳感器層面缺乏實質性更新。 這一決策可能使 Samsung 在未來幾年面臨主鏡硬件升級滯後的局面。甚至有預測認為，類似策略或將延續至後續的 S28 Ultra 乃至 S29 Ultra 機型，從而導致 Samsung 旗艦在鏡頭這一關鍵硬件上逐漸失去競爭優勢。 值得注意的是，Sony 近期已正式發佈型號為 LYTIA-901 的新型圖像傳感器。該傳感器擁有2億像素和 1/1.12吋的大底設計，單像素尺寸為 0.7μm，並支援先進的四拜耳編碼及16合1像素合併技術。據 Sony 介紹，該產品已進入量產階段，並借助AI重排技術有效提升了暗光環境下的成像品質。 長期以來，Samsung 憑借自研的2億像素傳感器在高階機型中佔據優勢，而 Sony 新傳感器的Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」
中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
陸6G技術重大進展！2035年或實現規模化商用
大陸6G技術研發取得重大進展，工信部宣布已完成第一階段技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。《央視新聞》探訪江蘇南京紫金山實驗室，科研人員正在開展6G關鍵技術的試驗驗證，展示太赫兹通信系統等核心技術突破，預計2030年啟動規模組網，2035年實現全面商用。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
三星推出「三折疊手機」 完全展開就是平板電腦
外電報導，南韓三星電子即將發表旗下首款「三折疊」智慧手機，將搶先在蘋果電腦明年推出折疊iPhone之前先行公布，大秀三星在「可折疊裝置領域」的工程實力。（葉柏毅報導） 三星的這款三折疊手機，初步中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
當彰化彭于晏不是夢！Google推出匿名留言功能 設定教學一次看
許多人遇到「很雷」的餐廳或店家時，會到Google Maps留下一星負評，卻又擔心遭到店家「肉搜」。Google近日針對 Maps更新評論功能，正式推出「匿名評論」制度，使用者可自訂暱稱與頭像匿名留言，不僅提升隱私，也鼓勵更多人放心提供真實回饋，未來評論區恐將出現許多有趣暱稱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Perplexity敲警鐘！AI搜尋新創App下載量雪崩80%：為何黃仁勳曾誇獎好用，現在卻留不住用戶？
Perplexity 近六週下載量據傳下滑 80%，引發 AI 社群關注。為何曾經被黃仁勳誇獎好用的AI搜尋，現在卻「前途無亮」？數位時代 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone Air DXO 評分出爐，單鏡拍攝性能天花板
文章來源：Qooah.com 消息源 DXO官方展示了多部手機的評分結果，其中 iPhone Air 的綜合成績為 141分，在榜單內排名42，雖然僅有一個鏡頭，但與以往的旗艦機型 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 和 Xiaomi 11 Ultra 一致。雖然 iPhone Air 表現很不錯，但因為缺少超廣角與長焦鏡頭，暫無法排到榜單前列。 DXO 總結 iPhone Air 的優缺點如下： 優點：1.能夠準確地曝光目標和寬廣的動態範圍；2.明亮環境下能夠實現紋理與噪點良好平衡；3.影片模式下防抖效果非常好 缺點：1.缺少獨立超廣角與長焦鏡頭；2.高對比場景下偶爾會出現欠曝；3.影片曝光不穩定，偶有對焦丟失 DXO 表示 iPhone Air 可以稱為簡化版的 iPhone 17 Pro，整體成像畫面清晰、明亮，畫質較好，與 iPhone 17 Pro 主鏡非常相近。在拍攝影片方面，iPhone Air 和 iPhone 17 Pro 效果相近，都支援多種解像度和幀率，最高支援 4K 60fps 和 1080p Full HD 240fps。但是低光場Qooah ・ 1 天前 ・ 1
瑞幸咖啡點餐APP搜集敏感資訊？龔明鑫：要求符合個資法
網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，民進黨立委邱議瑩今天(1日)在立法院點名瑞幸咖啡在美國要求下載APP點餐，但其APP卻要求提供許多個資、敏感資訊。對此，經濟部長龔明鑫強調，會要求符合台灣個資法規範，並要求將個資留在台灣。 順昱控股公司在官網上披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，且其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，引起各界關注瑞幸咖啡是否登台。 經濟部先前表示，沒有收到瑞幸咖啡申請來台投資，瑞幸若要透過代理商引進，只要有營業事實，經濟部將主動了解其代理過程是否合乎規範。 民進黨立委邱議瑩1日在立法院經濟委員會質詢指出，瑞幸咖啡在美國要求點餐須下載專屬APP，這與掃描QR Code的方式不一樣，其APP要求搜集個人資料、聯絡方式、交易紀錄、電子郵件、定位、簡訊，還有網頁瀏覽記錄等敏感資訊，已經超出買賣一杯咖啡所需資訊，她並希望經濟部能密切掌握瑞幸咖啡登台的個資議題。 對此，龔明鑫回應，目前仍沒有收到瑞幸中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電信前進馬來西亞 於吉隆坡舉行子公司揭牌 深化東協布局再添重鎮
中華電信擴大東協市場布局，今（1）日由旗下新加坡子公司在馬來西亞成立「中華電信馬來西亞公司（Chunghwa Telecom Malaysia Sdn. Bhd.）」，並於吉隆坡舉行揭牌儀式。新據點將強化對在地台商及企業客戶的資通訊服務能量，成為中華電信深耕東協的重要里程碑。太報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
DeepSeek V3.2 正式版上線：推理能力大幅增強不遜 GPT-5
在經過了 2 個多月的測試後，DeepSeek 的 3.2 版本終於正式上線。新模型分為 DeepSeek V3.2 和 DeepSeek V3.2 Speciale 兩款，均大幅提升了推理能力。Yahoo Tech ・ 19 小時前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
郵局明年停止代售臺鐵車票 臺鐵籲旅客多利用e訂通與四大超商購取票
國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）今（一）日宣布，自明年一月一日起，中華郵政將全面停止代售臺鐵車票服務。隨著多元售、取票管道已成熟發展，包括「台鐵e訂通」APP與四大超商服務均更為便捷，建議旅客多加利用，以提升行程規劃效率。臺鐵說明，自八十七年九月一日開辦郵局取票後，陸續於一百年十二月二十二日導入超商取票服務，並於一百零八年一月二十三日推出「台鐵e訂通APP」QRCode取票。如今因數位化服務普及，郵局代售功能已不再必要，因此自一一五年起正式結束。臺鐵指出，「台鐵e訂通」APP已成為旅客最便利的購取票工具，具備以下優點：一、手機即可完成購票、付款、取票，無需至車站排隊。二、支援信用卡、行動支付（如ApplePay、GooglePay）等多元付款方式。三、旅客可直接出 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話