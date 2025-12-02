三星10吋「三摺機」突襲亮相！ 台頂規價恐破10萬

三星10吋「三折機」突襲亮相。（圖／官方提供）

有專家認為摺疊手機，未來可能會蠶食平板市場！光是今年12月前就有五個不同手機品牌，推出新款摺疊機，三摺機始祖「華為」，9月發布10.2吋、機身最薄處只有3.6mm的新機；三星也不甘示弱，12/2突襲公布首款10吋三摺機，售價約台幣7.7萬，市場預期來台後，頂規價格可能突破10萬元，而外界推測，新機最快今年底至明年初，有機會在台上市。

摺疊手機市場正迎來爆發性成長，今年12月前已有五個手機品牌推出新款摺疊機型。三星日前突襲公布首款10吋三摺機，預計12月12日在韓國先行上市，售價約台幣7.7萬，而市場預期引進台灣後頂規價格可能突破10萬元。三摺機始祖華為於9月發布10.2吋新機，機身最薄處僅3.6mm。專家表示，摺疊手機未來可能會蠶食平板市場，各大品牌紛紛加入競爭，連蘋果也傳出將於2026年推出首款摺疊機。

三星的首款三摺機在螢幕完全展開狀態下可以連續17小時播放影片，配備2億畫素相機，預計在韓國先行上市，售價暫定359萬韓元，約台幣7.7萬，但引進台灣後價格預期會上漲，頂規版本可能突破10萬元。相較於市面上主流的兩折機型，三星這款新三摺機打開後就是10吋的平板螢幕大小，採用左右G字對折、轉軸雙軌設計，畫面比例接近20:11，搭載5600mAh三電池模組，機身最薄處3.9mm，無論是看影片、處理文件或繪圖創作都能一機搞定。

2025年就有6品牌出折疊機，專家認為恐蠶食平板市場。（圖／AI生成示意圖）

華為最新款三摺機則採用「雙鉸鏈+雙軌道」Z字對折設計，螢幕全開達10.2吋，支援一折、兩折和三折模式，可以當手機、小平板或大平板使用，同樣搭載5600mAh三電池模組，但機身更薄，最薄處僅3.6mm。3C達人洪聖壹表示，摺疊機直接可以滿足行動通訊的要求，還有行動影音需求，甚至可以用來玩遊戲。新的Samsung DeX功能更可以讓使用者進入工作模式，讓手機變成電腦。

市場上其他品牌也各有特色，Moto推出的口袋機主打輕巧方便，可單手打字，因為小螢幕應用關係較為省電。Vivo則主打輕薄，螢幕多工應用可以上下左右操作。Google主打持續對話的AI功能，可以直接辨識周遭環境，支援繁體中文。洪聖壹指出，2025年折疊機市佔率不到2%，還有很大的成長空間，各家手機廠商也把這一塊視為兵家必爭之地。

蘋果也傳出將推出首款摺疊機，市場推估最快2026年就會亮相。富邦投顧分析師Arthur Liao指出，蘋果摺疊機可能會以2399美元（約台幣75000元）的高價上市，約為現行高階iPhone兩倍價格，預估上市後一年出貨量可達540萬支。隨著摺疊手機轉向一機抵多機的發展趨勢，專家認為未來可能會蠶食平板市場，改變消費者的使用習慣。

