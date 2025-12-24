三星10奈米DRAM技術 外流陸企長鑫存儲 韓檢起訴10人
南韓檢方23日通報，以涉嫌違反《產業技術保護法》為由，起訴10名將三星關鍵技術，洩露給中國企業長鑫存儲的人士。其中5名是三星前員工，竊取的技術是由三星花費5年時間、投資1兆6000億韓元才研發而成的10奈米級動態隨機存取記憶體（DRAM）製程技術，這對韓方造成的損失初估至少達數十兆韓元。
中國記憶體大廠長鑫儲存（CXMT）上個月底，低調推出全新DRAM產品--DDR5系列，號稱最高速度達8000Mbps、顆粒容量上看24Gb。
陸媒大讚新品性能直逼全球一線大廠，甚至超越三星。這讓南韓產業快氣炸，因為長鑫的快速發展，恐怕建立在三星的痛苦之上。
韓聯社TV主播：「將三星電子和SK海力士最尖端半導體技術，轉移到中國的嫌犯集體被移交審判，近2年來一直在進行相關調查的檢察機關，共起訴了10人。」
原來是，長鑫存儲成立後，立即聘請三星電子前部長擔任研發室長，由他牽頭招募多名三星內部研究員當「內鬼」，竊取三星獨有的10奈米級DRAM製程資訊後，集體跳槽。
韓聯社TV記者：「檢察機關的調查結果顯示，中國竊取技術的過程非常縝密。為了在離職過程中，不被發現技術遭轉移至中國，還成立空殼公司並定期更換辦公據點，還制定了當遭遇禁止出境或被捕時的應對暗號等，制定了全盤計畫。」
不只三星技術遭外流，嫌疑人還透過合作企業，取得並洩露SK海力士的半導體工程相關技術。
有了這些機密，大幅節省研發時間與費用成本，最終長鑫在2023年成功將10奈米級DRAM量產，成為中國大陸首家具備這項技術實力的企業，而韓方卻因此損失高達數十兆韓元。
首爾中央地檢署訊息技術犯罪調查部檢察官 金允勇：「光看2024年度的銷售額就減少了5兆韓元，本案罪行為國內公司造成的損失金額，至少數十兆韓元。」
檢方經過近2年的調查，23日大動作，以違反《產業技術保護法》為由，將前三星電子員工等共10人移交審判，其中五人遭羈押。
半導體產業機密外流案件層出不窮，樂金顯示器（LG Display）10月份也爆出技術遭員工外洩至中國，警方已介入調查。
韓聯社TV記者：「這樣洩漏的技術，大部分都流向了正在快速追趕我國的中國，這一點是一大問題。」
如何防止技術外流？專家點名，第一是強化懲罰力道。
南韓律師 郭俊浩：「因為如果是初犯，就會從輕處理，所以即使法律規定要受到3年以上的刑罰，減輕處理的話就只會處以1年6個月。我認為從技術安全方面來看，量刑略低了一些。」
第二，陸企給的福利太過誘人，是工程師們不惜冒風險的主因之一。
首爾女子大學資訊保護學系主任 金明珠：「不管是(陸企給的)薪水，還是住宅、汽車甚至養老福利，條件都比國內獲得的待遇高出2到3倍以上。」
專家因此呼籲南韓企業從根本改善工作條件，留住人才。
南韓延世大學電腦科學博士生 楊亨俊：「研究所的前輩，以博士後身分在美國國家研究所就職，待遇很好，所以想繼續留在那裏。我們的領域在全球範圍內，一直由美國主導，所以在美國多學些東西似乎也不錯。」
南韓延世大學醫學工程系學生 吳有彬：「確實在好的期刊上，也有很多中國學校的論文，我們有必要提高警覺。」
由於中美兩國薪資待遇和研究環境都更優渥，南韓正面臨人才外流危機。首爾當局力挽狂瀾，月初與半導體公司安謀控股（ARM）簽署諒解備忘錄，不僅合作技術交流和研究開發，還計畫開設「安謀學校」，目標2030年前培養1400名半導體與AI領域人才。
南韓企業也積極展開搶人作戰，SK海力士日前開放數十名職缺，招募高頻寬記憶體HBM電路設計和設計驗證等職務資深人才，以及規模達三位數的新進員工。三星電子方面，也聘用了大量製程開發與電路設計等領域應屆新人，還進行了一波人事大換血。
韓聯社TV主播：「三星電子公布了 2026 年度的定期高階主管人事調整，布局聚焦於AI和半導體等尖端產業領域下一代領導人才。」
三星這回打破近五年縮減主管規模趨勢，共晉升161人，著重提拔「年輕技術人才」。
韓聯社TV記者：「裝置體驗（DX）部門共有92人晉升，裝置解決方案（DS）部門則有69人晉升。被視為資料智慧化專家的李潤秀副社長、策劃全球首款AI手機的姜敏錫副社長，以及機器人專家崔高恩常務等人，都名列晉升名單中。」
晉升名單中還包含2名30多歲的常務，和11名40多歲的副社長。三星電子表示，將加速高階主管世代交替，培養新一代經營團隊候選人。
南韓三星遵法監督委員會委員長 李燦熙：「考慮到目前為止，三星在追求技術這一部分可能有不夠積極之處。三星本來就是一家技術公司，重用技術人才是理所當然的事。」
在全球半導體競爭日益激烈之際，三星正大舉拔擢技術人才，力拚重振記憶體與代工部門，能否成功突圍，備受關注。
更多 TVBS 報導
南韓衝刺AI 赴美中取經 拚躋身全球前三大強國
力拚AI三強！韓砸300億培育人才 卻遇4成精英外流挑戰
設食堂供應優質平價員餐 日企業留用人才增福利
韓砸700兆韓元打造半導體聚落 擬建晶圓廠助攻IC設計
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 109
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 103
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 107
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 61
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 143
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 60
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 62
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 73
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 38
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 228
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 405
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 86
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 91
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 19
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 38