三星10奈米DRAM技術 外流陸企長鑫存儲 韓檢起訴10人

南韓檢方23日通報，以涉嫌違反《產業技術保護法》為由，起訴10名將三星關鍵技術，洩露給中國企業長鑫存儲的人士。其中5名是三星前員工，竊取的技術是由三星花費5年時間、投資1兆6000億韓元才研發而成的10奈米級動態隨機存取記憶體（DRAM）製程技術，這對韓方造成的損失初估至少達數十兆韓元。

中國記憶體大廠長鑫儲存（CXMT）上個月底，低調推出全新DRAM產品--DDR5系列，號稱最高速度達8000Mbps、顆粒容量上看24Gb。

陸媒大讚新品性能直逼全球一線大廠，甚至超越三星。這讓南韓產業快氣炸，因為長鑫的快速發展，恐怕建立在三星的痛苦之上。

韓聯社TV主播：「將三星電子和SK海力士最尖端半導體技術，轉移到中國的嫌犯集體被移交審判，近2年來一直在進行相關調查的檢察機關，共起訴了10人。」

原來是，長鑫存儲成立後，立即聘請三星電子前部長擔任研發室長，由他牽頭招募多名三星內部研究員當「內鬼」，竊取三星獨有的10奈米級DRAM製程資訊後，集體跳槽。

韓聯社TV記者：「檢察機關的調查結果顯示，中國竊取技術的過程非常縝密。為了在離職過程中，不被發現技術遭轉移至中國，還成立空殼公司並定期更換辦公據點，還制定了當遭遇禁止出境或被捕時的應對暗號等，制定了全盤計畫。」

不只三星技術遭外流，嫌疑人還透過合作企業，取得並洩露SK海力士的半導體工程相關技術。

有了這些機密，大幅節省研發時間與費用成本，最終長鑫在2023年成功將10奈米級DRAM量產，成為中國大陸首家具備這項技術實力的企業，而韓方卻因此損失高達數十兆韓元。

首爾中央地檢署訊息技術犯罪調查部檢察官 金允勇：「光看2024年度的銷售額就減少了5兆韓元，本案罪行為國內公司造成的損失金額，至少數十兆韓元。」

檢方經過近2年的調查，23日大動作，以違反《產業技術保護法》為由，將前三星電子員工等共10人移交審判，其中五人遭羈押。

半導體產業機密外流案件層出不窮，樂金顯示器（LG Display）10月份也爆出技術遭員工外洩至中國，警方已介入調查。

韓聯社TV記者：「這樣洩漏的技術，大部分都流向了正在快速追趕我國的中國，這一點是一大問題。」

如何防止技術外流？專家點名，第一是強化懲罰力道。

南韓律師 郭俊浩：「因為如果是初犯，就會從輕處理，所以即使法律規定要受到3年以上的刑罰，減輕處理的話就只會處以1年6個月。我認為從技術安全方面來看，量刑略低了一些。」

第二，陸企給的福利太過誘人，是工程師們不惜冒風險的主因之一。

首爾女子大學資訊保護學系主任 金明珠：「不管是(陸企給的)薪水，還是住宅、汽車甚至養老福利，條件都比國內獲得的待遇高出2到3倍以上。」

專家因此呼籲南韓企業從根本改善工作條件，留住人才。

南韓延世大學電腦科學博士生 楊亨俊：「研究所的前輩，以博士後身分在美國國家研究所就職，待遇很好，所以想繼續留在那裏。我們的領域在全球範圍內，一直由美國主導，所以在美國多學些東西似乎也不錯。」

南韓延世大學醫學工程系學生 吳有彬：「確實在好的期刊上，也有很多中國學校的論文，我們有必要提高警覺。」

由於中美兩國薪資待遇和研究環境都更優渥，南韓正面臨人才外流危機。首爾當局力挽狂瀾，月初與半導體公司安謀控股（ARM）簽署諒解備忘錄，不僅合作技術交流和研究開發，還計畫開設「安謀學校」，目標2030年前培養1400名半導體與AI領域人才。

南韓企業也積極展開搶人作戰，SK海力士日前開放數十名職缺，招募高頻寬記憶體HBM電路設計和設計驗證等職務資深人才，以及規模達三位數的新進員工。三星電子方面，也聘用了大量製程開發與電路設計等領域應屆新人，還進行了一波人事大換血。

韓聯社TV主播：「三星電子公布了 2026 年度的定期高階主管人事調整，布局聚焦於AI和半導體等尖端產業領域下一代領導人才。」

三星這回打破近五年縮減主管規模趨勢，共晉升161人，著重提拔「年輕技術人才」。

韓聯社TV記者：「裝置體驗（DX）部門共有92人晉升，裝置解決方案（DS）部門則有69人晉升。被視為資料智慧化專家的李潤秀副社長、策劃全球首款AI手機的姜敏錫副社長，以及機器人專家崔高恩常務等人，都名列晉升名單中。」

晉升名單中還包含2名30多歲的常務，和11名40多歲的副社長。三星電子表示，將加速高階主管世代交替，培養新一代經營團隊候選人。

南韓三星遵法監督委員會委員長 李燦熙：「考慮到目前為止，三星在追求技術這一部分可能有不夠積極之處。三星本來就是一家技術公司，重用技術人才是理所當然的事。」

在全球半導體競爭日益激烈之際，三星正大舉拔擢技術人才，力拚重振記憶體與代工部門，能否成功突圍，備受關注。

