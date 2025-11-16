三星2奈米找到新客戶！外媒曝加密貨幣中企「搶不到台積電」只好買三星

三星力拼晶圓代工業務，試圖追趕台積電龍頭地位，而科技媒體《Wccftech》引述韓媒消息指出，中國2家加密貨幣的挖礦設備製造商，因台積電產能滿載、合作不易，因此轉向與三星合作，已在排隊洽購其2奈米晶片，顯示三星正朝正確方向前進，但距離能與台積電平起平坐，仍有一段差距。



韓媒《韓國經濟》（Hankyung）報導指出，三星繼開始量產Exynos 2600與接到特斯拉「AI6」AI晶片訂單後，2奈米再次尋來新客戶，分別是中國加密貨幣挖礦公司MicroBT（比特微）與 Canaan（嘉楠科技）。



報導提到，MicroBT與Canaan是全球挖礦設備的第2、第3大製造商，目前第一名的市場龍頭比特大陸（Bitmain）則是與台積電合作，原因可能包括台積電能準時交貨、掌握最先進技術、並具備克服低良率問題的能力，而三星在2奈米GAA晶片上，尚未證明其有能力能夠克服這些問題。

報導指出，三星已經開始生產MicroBT的訂單，Canaan的訂單則計劃於2026年初投產第一批晶片，預計明年下半年開始交貨。這些訂單約占三星2奈米總產能的10%，每月約生產2000片晶圓，雖然量不算高，但顯示三星仍希望在最先進製程領域追上台積電，並盡可能擴大客戶群。

台積電目前正與蘋果、高通、AMD、聯發科等廠商在2奈米製程中合作，業界也推測，三星可能會透過降低單價的方式，吸引更多台積電的客戶轉頭。三星也計畫全面強化美國生產據點，德州泰勒廠的也將導入2奈米製程，日前已有消息指出，ASML已組成專責團隊，在該廠負責交付與安裝曝光機等相關設備。

