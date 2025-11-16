三星2奈米找到新客戶！外媒曝加密貨幣中企「搶不到台積電」只好買三星
三星力拼晶圓代工業務，試圖追趕台積電龍頭地位，而科技媒體《Wccftech》引述韓媒消息指出，中國2家加密貨幣的挖礦設備製造商，因台積電產能滿載、合作不易，因此轉向與三星合作，已在排隊洽購其2奈米晶片，顯示三星正朝正確方向前進，但距離能與台積電平起平坐，仍有一段差距。
韓媒《韓國經濟》（Hankyung）報導指出，三星繼開始量產Exynos 2600與接到特斯拉「AI6」AI晶片訂單後，2奈米再次尋來新客戶，分別是中國加密貨幣挖礦公司MicroBT（比特微）與 Canaan（嘉楠科技）。
報導提到，MicroBT與Canaan是全球挖礦設備的第2、第3大製造商，目前第一名的市場龍頭比特大陸（Bitmain）則是與台積電合作，原因可能包括台積電能準時交貨、掌握最先進技術、並具備克服低良率問題的能力，而三星在2奈米GAA晶片上，尚未證明其有能力能夠克服這些問題。
報導指出，三星已經開始生產MicroBT的訂單，Canaan的訂單則計劃於2026年初投產第一批晶片，預計明年下半年開始交貨。這些訂單約占三星2奈米總產能的10%，每月約生產2000片晶圓，雖然量不算高，但顯示三星仍希望在最先進製程領域追上台積電，並盡可能擴大客戶群。
台積電目前正與蘋果、高通、AMD、聯發科等廠商在2奈米製程中合作，業界也推測，三星可能會透過降低單價的方式，吸引更多台積電的客戶轉頭。三星也計畫全面強化美國生產據點，德州泰勒廠的也將導入2奈米製程，日前已有消息指出，ASML已組成專責團隊，在該廠負責交付與安裝曝光機等相關設備。
更多風傳媒報導
其他人也在看
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 8 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
普發一萬「ATM領現」17日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」下周一（17）開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部今（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從明天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 4 小時前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
Q3獲利寫下新紀錄！這「代工大廠」仍遭三大法人重砍5萬張 再提款台積電487億...續丟第6週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人合計週賣...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
台美發布匯率聯合聲明 外界推測關稅談判結果將揭曉
台美日前首度發布台美匯率議題聯合聲明。外界認為台美關稅談判結果即將揭曉，預期央行未來干預匯率頻率會減少。但這份聲明發布後，新台幣無本金交割、遠期外匯夜盤急升，市場浮現預期升值心理。另外，川普（Donald Trump）日前也撤銷超過200種食品進口關稅，專家預期，如果我國輸美產品，在美國市場無可替代，關稅稅率可望調低。公視新聞網 ・ 11 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
目標價喊36.6元！「它」靠華邦電＋海纜＋不銹鋼三箭齊發 Q3獲利狂飆季增104%
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導華新（1605）10月營收小幅滑落，但本業線纜訂單穩健，加上轉投資表現亮眼，吸引法人重回關注。市場認為，華新不論在台電強...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
「先別放空記憶體！」前政府基金操盤手看好缺貨潮：「他們」大買行情未結束
AI熱潮帶動全球記憶體缺貨潮，記憶體族群股價不斷衝高，不過也引發投資人產生是否應放空的疑慮。對此，前政府基金操盤手黃豐凱在網路節目《財經一路發》指出，記憶體目前供不應求，一直到明年第1季結束，價格都不會下跌，且工業電腦廠商到明年第1季後業績獲利才開始明顯往上走，不建議投資人此時放空。黃豐凱指出，大盤月線尚未下彎，代表大盤只是在目前的位置整理。今年亞洲股市中，......風傳媒 ・ 1 天前
美要台投資3500億美元起跳？ 李淳：不會和台積電承諾金額切割
對於美媒報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，前駐歐盟代表李淳14日受訪分析，台灣對美投資金額的計算一定不會和台積電承諾赴美投資金額1650億美元切割，而台積電赴美投資，是把護國神山「種」到美國，維持台灣半導體產業在全球供應鏈核心地位。自由時報 ・ 1 天前