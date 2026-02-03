三星2奈米發威Galaxy S26跑分曝 Exynos 2600效能竟反超高通？

繼美版Samsung Galaxy S26和Galaxy S26 Ultra（SM-S942U/SM-S948U）搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片出現在Geekbench資料庫後，型號為SM-S942N的南韓版Galaxy S26近日也終於現身。

正如外界傳聞，韓版機型搭載了Samsung自家的Exynos 2600處理器（代號 S59965），採用Samsung 2nm GAA製程，其CPU架構包含10核心，採用了ARM最新的C1-Ultra和C1-Pro核心，其CPU的速度比前代Exynos 2500快了39%。

跑分數據與高通版本互有勝負

雖然尚未實際發表的跑分數據僅供參考，但此次曝光的成績單仍極具指標意義；在 Geekbench 6 的測試中，搭載Samsung Exynos 2600的韓版Galaxy S26取得了單核3,315分、多核 11,310分的成績；相比之下，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5的美版Galaxy S26單核分數略高，達到3,378分，但在多核表現上則以11,097分稍遜於Exynos版本。

兩者皆明顯優於2025年的Galaxy S25（搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Elite），其單核與多核分數分別為3,175分和10,050分，顯示出新一代旗艦在效能上的顯著提升。

GPU架構大躍進

除了CPU效能，Geekbench資訊也顯示Samsung Exynos 2600配備了Samsung Xclipse 960 GPU；雖然詳細架構尚未獲得官方全面解密，但據悉其運算能力是Exynos 2500 GPU的兩倍，光線追蹤效能更提升了 50%。

根據非官方消息指出，這款GPU可能基於AMD的RDNA 4架構，相較於前幾代使用的RDNA 2架構有大幅度的技術跨越。

此外，受測的手機配備了12GB RAM，並運行Android 16作業系統，預計屆時將搭配One UI 8.5介面一同推出。

發售地區策略仍待確認

目前對於Exynos版Samsung Galaxy S26的具體發售地區尚未有最終定論；依照過往經驗與目前流出的資訊，南韓與歐洲市場極有可能是搭載Exynos 2600的主要地區，不過截至目前為止，尚未有歐洲版型號在Geekbench上曝光的紀錄。

至於台灣，我想應該⋯⋯會選用 Qualcomm 版本吧？

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）