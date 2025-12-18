三星3摺疊手機強勢登台 展開後變10吋寬平板

摺疊螢幕手機大躍進！三星全新3摺疊旗艦機「Galaxy Z TriFold」今(18)日在台開賣，闔起時只有6.5吋，展開後成為10吋寬螢幕平板，機身厚度僅12.9mm，經得起超過20萬次的摺疊測試，建議售價8萬9,900元。HUAWEI發表全新平板「MatePad 11.5 2025」，搭載PaperMatte護眼雲晰柔光螢幕、升級版華為筆記功能，首購即贈HUAWEI FreeClip耳機。

希望手機有輕巧的重量與外型，同時要有大型螢幕並支援多工服務，三星首款3摺疊旗艦機「Galaxy Z TriFold」能滿足消費者所需。台灣為全球首發的6個市場之一，其他開賣國家為韓國、中國、新加坡、阿拉伯聯合大公國與美國。「Galaxy Z TriFold」闔起時為6.5吋的手機，使用體驗與一般手機無異，展開後就成為擁有10吋寬螢幕的平板，可以同時因應一般使用及遊戲、追劇、多工商務。

在手機結構上，新手機闔起後的機身厚度為12.9mm，比前5代的Fold更纖薄，展開後更只有3.9mm，為三星最薄的行動裝置。主螢幕經過逾20萬次的摺疊測試，相當於連續5年每天摺疊100次；機身邊框採用Advanced Armor Aluminum，轉軸外罩為高強度鈦合金材質，耐用性更高。處理器選用Snapdragon 8 Elite For Galaxy，可以保持流暢不卡頓。

系統同樣不馬虎，除了具有Galaxy AI寫作智慧助理、Gemini Live即時分享畫面等功能外，更是三星首款支援獨立運作Samsung DeX的產品，可建立最多4個工作區，每區能同時執行5個應用程式，還能外接藍牙滑鼠與鍵盤。首波僅有「瀚夜黑」單色，16GB+512G單一版本，建議售價8萬9,900元。購機後享1年延長保固，保固期間若有維修需求，特定門市將提供專屬備用機Galaxy Z Fold7服務。

HUAWEI則祭出全新平板「MatePad 11.5 2025」，使用PaperMatte護眼雲晰柔光螢幕，奈米級防眩光蝕刻技術可大幅降低99%光線干擾，並減少60%螢幕反射。機身重量僅515公克，搭配6.1mm的金屬機身、10,100mAh大電量與40W超級快充功能，能支援一整天的使用量。建議價格為1萬4,990元，即日起在全台各經銷門市販售，搶在2026年1月31日前購機，贈送HUAWEI FreeClip藍牙耳機。

