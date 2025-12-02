三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售

〔記者王憶紅／台北報導〕 三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。

三星電子執行長、裝置體驗(DX)事業群負責人盧泰文表示，奠基於多年來在摺疊螢幕設計領域的創新成果，Galaxy Z TriFold解決行動產業長久以來的難題，成功於單一裝置之中，完美平衡便攜性、強大效能與生產力。拓展行動辦公、創作與連結的疆界。

Galaxy Z TriFold展開後，10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，三星指出，Galaxy Z TriFold獨特的摺疊體驗，以兩邊向內收折的形式，周全保護內頁螢幕，其摺疊機制經過精密設計，開合不費吹灰之力，並配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒。

Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy行動平台、2億畫素相機、5,600 mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航、45W快充。

Galaxy Z TriFold將在2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。

