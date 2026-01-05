三星CES揭願景 共同執行長盧泰文：積極打造全方位AI生態圈

三星共同執行長暨裝置體驗事業群負責人盧泰文為三星CES記者會揭開序幕。業者提供



全球最大消費電子展 CES 將於1/6起在美國拉斯維加斯開展，一連展出4日，參展業者自1/4起陸續發表新品，舉辦預展活動。韓國三星電子今日（1/5）在 CES 2026 The First Look 活動，揭示「Your Companion to AI Living」願景，聚焦AI核心理念，串聯研發、產品開發、營運和使用者體驗，成為三星整體策略的基石。

三星電子共同執行長暨裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文為The First Look揭開序幕，暢談三星的AI理念並概述公司憑藉廣泛且AI賦能的互聯生態圈優勢，為用戶提供真AI夥伴體驗。結合此理念與三星AI裝置，將AI時代推向新高度，使用者不僅享受科技帶來的基本服務，更能在生活中的每一處，發掘更具意義的體驗時刻。

盧泰文指出，三星橫跨行動裝置、影像顯示、家電、服務等多元領域，積極打造整合、個人化、精準到位的AI生態圈，這是一個打破時空界限，串聯旗下多元產品線，且具個人化色彩與直覺體驗的生態圈；並將 AI 深度導入各項產品與服務之中，三星正引領產業邁向更具意義的日常AI體驗。

三星執行副總裁暨數位家電事業部（DA）負責人Cheolgi Kim，與三星美國（SEA）數位家電事業部（DA）整合行銷負責人Elizabeth Anderson共同勾勒三星的未來藍圖，從製造生活家電轉型為打造真正的居家生活夥伴，協助用戶減輕日復一日的家務負擔。同時，Cheolgi Kim公布，截至2025年12月，SmartThings目前用戶數已達4.3億，此龐大的用戶基數，賦予三星深度洞察力，使其在業界脫穎而出。

三星美國研究院（SRA）數位健康負責人Praveen Raja針對三星整合裝置生態圈的智慧照護，發表三星擘畫的長期願景，重新詮釋照護的定義，即從被動需求轉型為主動出擊。結合AI、手機、家電、穿戴式裝置和其他聯網裝置，協助用戶在潛在健康問題發生前，即能及早察覺並採取預防措施。

三星體認預防保健的重要性，透過多項研究合作，持續深化其在失智症檢測領域的研究能量。藉由穿戴式裝置長期蒐集與分析使用者的行動能力、語言表達與專注力等細微變化，系統得以掌握可能反映長期認知變化的重要指標，為預防性照護提供更多參考依據。

