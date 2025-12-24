三星CES預告開跑 新一代AI電視、家電即將亮相

【記者趙筱文／台北報導】三星電子搶先為CES 2026暖身，正式釋出年度展前發表會「The First Look 2026」預告影片，揭示新一代電視與家電產品方向。今年主軸定為「Your Companion to AI Living」，主打AI將全面融入居家生活，不再只是單一功能，而是跨裝置、跨情境的日常夥伴。CES 2026將於2026年1月6日至9日在美國拉斯維加斯登場，而三星的The First Look活動則提前於1月4日晚間在永利酒店舉行。

從官方釋出的短版影片來看，三星或將端出多款極窄邊框、金屬質感設計的電視輪廓，同時也出現搭載鏡頭的掃地機器人，外界推測該鏡頭將用於AI強化避障與環境辨識。整體視覺風格聚焦「看起來更聰明，也真的更聰明」，設計與AI能力同步升級。

三星也再度強調「全產品線AI化」的布局，涵蓋硬體、軟體與服務整合。官方已確認，將把Google的Gemini導入Bespoke AI系列冰箱，讓家電不只是顯示資訊，而是具備理解與回應能力。至於Gemini是否也會延伸至新一代電視與智慧顯示器，三星目前仍保留伏筆，但市場普遍認為機率不低。

在電視產品方面，外界預期三星將於CES2026展示多條高階產品線，包括Neo QLED（4K與8K）、The Frame系列、OLED、Micro RGB以及Micro LED電視，顯示其持續鞏固高階顯示技術話語權，同時結合AI影像處理與智慧互動體驗。

The First Look 2026將於1月5日上午11點，在拉斯維加斯永利酒店登場，並由三星三大核心事業負責人共同站台，包括TM Roh（三星裝置體驗事業群執行長）、SW Yong（視覺顯示事業群總裁）以及Cheolgi Kim（數位家電事業群執行副總裁）。三星預計將在會中揭曉2026年電視與家電的產品藍圖與AI策略。

