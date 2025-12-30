三星CES 2026玩法升級 美術館式展館全面展示AI生態系

【記者趙筱文／台北報導】三星電子宣布，將在明年初登場的CES 2026大幅顛覆過往參展模式，不再於拉斯維加斯會展中心（LVCC）設置傳統攤位，而是選擇在Wynn Las Vegas打造專屬的獨立展館，以沉浸式體驗全面呈現旗下AI生態系與未來科技藍圖。

根據三星官網的介紹，這次名為「The First Look」的CES 2026展示，將導入美術館與博物館常見的策展手法，透過故事化、情境化的方式，展示新產品與核心技術，而不只是規格與功能的陳列。三星也特別強調，這不只是「換個地點辦展」，而是從根本改變參展思維，讓體驗本身成為主角。

三星在Wynn打造的「Samsung Exhibition Zone」將是業界規模最大的獨立展出空間之一，產品展示、發表會、技術論壇、活動以及與重要客戶、合作夥伴的會談，都能在同一場域完成。官方指出，這樣的整合式設計可有效降低人潮擁擠問題，讓參觀者有更完整、深入的體驗節奏，而不是走馬看花。

在內容上，三星將於CES 2026完整揭示其Device eXperience（DX）事業的「統一AI策略」，並以「Your Companion to AI Living」為主軸，呈現AI如何橫跨手機、家電、顯示器等產品線，以及背後串聯的服務與功能。三星形容，這是一個「隨時隨地、無縫連結」的超高度整合生態系，讓軟體與AI共同突破硬體本身的限制，並強調這是目前只有三星能做到的整合深度。

除了展示體驗，三星也將在CES期間舉辦一系列Tech Forum技術論壇，預計於當地時間1月5日至6日登場，共規劃四場主題場次，聚焦AI、家電、服務與設計等關鍵議題。論壇將邀請三星內部專家，以及來自合作夥伴、學界、媒體與產業分析圈的代表，共同探討最新產業趨勢與未來科技走向。

從不設攤位、改採獨立展館，到強調策展與沉浸式體驗，三星此次CES 2026的布局，某種程度也被視為對大型科技展覽形式的一次「重新定義」。在AI成為主旋律的年代，三星顯然不只想秀新品，而是試圖讓外界直接「走進」它描繪的AI生活場景。

