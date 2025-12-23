三星DRAM傳獲蘋果認可 成iPhone大咖供應商

▲三星在iPhone 17採用的LPDDR5X中拿下最大供應量，躍升為「領先供應商」，推估供應佔比可能高達60%至70%。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國科技龍頭蘋果一向以嚴苛挑剔著稱，但消息指出，三星一種DDR產品最近連蘋果都已經認可，那就是LPDDR（低功耗DRAM），韓媒報導，三星以一款「無名英雄產品，橫掃蘋果供應鏈」，三星已經在最新的iPhone 17採用的LPDDR5X中拿下最大供應量，躍升為「領先供應商」，推估供應佔比可能高達60%至70%，市佔率大幅提升。

韓國《經濟日報》報導，iPhone的LPDDR供應來源包括三大記憶體廠商：三星、SK海力士與美光。蘋果從未公開各供應商的實際佔比。不過，由於在iPhone的「拆機（teardown）」評測中經常可見SK海力士的LPDDR，因此外界一直推測SK海力士在供應上具有優勢，或至少與三星旗鼓相當。

美國《華爾街日報》報導，自2011年三星與蘋果展開智慧型手機專利訴訟後，蘋果在隔年便大幅提高了SK海力士的供應比重。由於該訴訟於2018年結束，業界分析，SK海力士在2012至2018年期間，極可能在iPhone的LPDDR供貨上佔優勢。

如今蘋果擴大三星的供應量，市場認為，若沒有三星，蘋果無法確保每年約 2.3億支iPhone所需的LPDDR供應。

尤其是在SK海力士與美光將產能集中於HBM（高頻寬記憶體）的情況下，蘋果必須從在傳統DRAM領域仍保有較大產能的三星，確保盡可能多的供應量，據了解，蘋果也向三星要求iPhone 18（預計明年9月發表）的大量供貨。

能夠滿足蘋果的嚴苛條件，也是三星市佔提升的重要原因之一。蘋果所要求的「蘋果規格」遠超過JEDEC（固態技術協會） 的標準，內容極為細緻且嚴格。蘋果尤其重視「產品一致性（variation）」。例如，記憶體本身的性能必須非常優異，但更重要的是，在至少數千萬顆的出貨量下，必須維持「完全一致的效能表現」。

此外，記憶體還必須與蘋果的應用處理器（AP），也就是作為「大腦」的A系列晶片長時間穩定運作。例如，即使是瞬間的電壓波動，都不被允許。

三星的LPDDR5X 12GB 產品厚度僅0.65毫米，是目前LPDDR5系列中最薄的產品，其熱阻與功耗相較前一代分別改善了21.2%與25%。不僅如此，供貨時程也必須在「任何情況下」都能準時達成。一名半導體業界人士表示，三星電子擁有壓倒性的生產能力，甚至被稱為「量產型公司」他說，在SK海力士專注於HBM的情況下，能滿足蘋果條件的只剩下三星。

同時，由於今年記憶體價格瘋狂飆漲，三星的獲利能力也在快速改善。LPDDR5X（12GB）的價格，已從今年初的30美元（約新台幣945.45元）左右，飆升至目前的70美元（約新台幣2206.05元）。

AI時代，蘋果對三星的依賴預期將進一步加深，由於記憶體在智慧型手機中的重要性正持續提高。iPhone 17 Air、Pro與Pro Max全面採用LPDDR5X 12GB，創下iPhone歷史上最高記憶體容量。相較之下，iPhone 15與16僅搭載8GB LPDDR。市場分析，蘋果提升記憶體效能，正是為了支援生成式AI。

LPDDR也開始應用於AI伺服器，使得三星的競爭力更受到關注。消息稱，三星已拿下輝達將於明年推出的新型記憶體模組SOCAMM2約一半的供應量。SOCAMM是將LPDDR5X疊加16層，並以四顆為一組封裝而成的產品。

輝達下一代AI伺服器將搭載四組SOCAMM模組。若以LPDDR5X晶片數量計算，等同於256顆晶片。明年三星的SOCAMM（LPDDR5X）供應量預計將達到 8.3億顆。

