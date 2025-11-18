三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除

近期有外媒爆料稱，三星在旗下的 Galaxy A 與 M 系列手機中，默認安裝由以色列公司開發的間諜軟體，並廣泛在西亞、北非地區銷售，危害用戶的資訊安全。圖為三星位於首爾瑞草區的辦公大樓。 圖：翻攝自三星官方網站

[Newtalk新聞] 隨著科技發展不斷進步，民眾對於資訊安全的關注程度也日益提升，越來越多民眾將保護個人資安視為使用電子產品的優先事項。近期有外媒爆料稱，在中東地區販賣的部分三星產品中，裝有幾乎無法被刪除、持續蒐集用戶個人資訊的以色列間諜軟體「AppCloud」。雖然許多網友針對以色列間諜軟體可能造成的資安風險表示擔憂，但截至目前為止，三星仍尚未針對相關指控進行表態。

根據卡達媒體《半島電視台》報導，總部位於黎巴嫩首都貝魯特、長期關注西亞與北非地區數字安全的非政府組織「社群媒體交流會」( SMEX ) 近期再次三星的產品提出指控，認為該公司在旗下的 Galaxy A 系列與 M 系列手機中，預先裝有「AppCloud」這個以色列間諜軟件，且無法透過傳統方法禁用或解除安裝，對三星手機用戶的資訊安全造成巨大的威脅。不過這項報導尚未獲得證實。

報導稱，「AppCloud」是由以色列 IronSource 研發的手機 APP ，可用於下載其他存在於商店內的 APP 應用程式。然而，「AppCloud」卻在協助用戶下載 APP 的同時，暗中蒐集用戶的個人資料與偏好，對三星手機用戶的資訊安全造成威脅。該報導指出，雖然 IronSource 已被美國 Unity 公司收購，但該公司先前就曾因爆發「未經同意蒐集用戶資訊」的爭議而臭名昭著，多個西亞、北非國家也曾先後宣布禁止該公司在各自國內營運。

該報導表示，「AppCloud」是一款被三星默認安裝的 APP 程式，會透過蒐集用戶的資訊與偏好，推薦新的應用程式或遊戲。但除了用戶輸入的資訊外，該 APP 也會收集手機設備的相關資訊、地理位置數據，甚至可能蒐集用戶的指紋，是一項非常全面的數據收集與用戶行為監控系統。

該報導指出，三星集團與 IronSource 公司在 2022 年時，進一步擴大了雙方的合作關係，並將「AppCloud」列為三星手機的默認應用程序之一，並在西亞和北非地區進行廣泛的銷售。由於用戶必須透過「AppCloud」安裝其他應用程式，「AppCloud」幾乎蒐集了所有三星 Galaxy A 與 M 系列用戶的個人資訊。

另外，「AppCloud」也因是三星手機的默認應用程序，幾乎無法透過傳統的方式進行刪除，只能透過動用使用者權限並翻牆的方式，才能刪除相關程序。即使成功刪除了「AppCloud」，相關程序也可能在手機進行還原操作時重新安裝，持續威脅著用戶的資訊安全。

該報導表示，早在 2023 年時，就有三星手機的用戶透過 Reddit 反映「AppCloud」會在未經允許的情況下，自動下載應用程式的問題，但卻並未得到 Google 或三星公司的回覆。截至目前為止，三星也尚未針對「AppCloud」引發的廣泛批評進行公開回應。

