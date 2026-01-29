三星Galaxy A37、A57渲染圖曝光 中階新機最快本季亮相
【記者趙筱文／台北報導】三星去年3月發表Galaxy A36與Galaxy A56後，市場關注其後續機型動向。若延續過往時程，Galaxy A37與Galaxy A57有望在本季末前正式登場。雖然三星尚未公布相關發表計畫，但近日已有兩款新機的渲染圖在網路上流出，提前揭露外觀設計細節。
從曝光圖片來看，Galaxy A57整體設計延續Galaxy A56風格，正面採用打孔螢幕，背面則是左上角直列式三鏡頭配置，不過相機模組的造型略有調整。機身採用金屬邊框設計，右側配置音量鍵與電源鍵，並同樣設置在三星近年主打的「Key Island」微凸區塊上，延續近期A系列與部分旗艦機的設計語言。
至於Galaxy A37，整體配置同樣為打孔螢幕與直列三鏡頭設計，右側也可見音量鍵與電源鍵。不過與Galaxy A36不同的是，A37的按鍵凸起區塊僅集中在上半部，下方延伸區域較窄，設計細節略有變化。外界目前仍無法確認這是否為三星刻意調整的新設計，或僅是渲染圖準確度問題，仍待後續更多資訊佐證。
整體而言，Galaxy A37與A57在外型上延續A系列一貫的簡約路線，細節則略作微調。隨著渲染圖曝光，市場預期三星中階新機布局已進入暖身階段，實際規格、處理器與上市時間，仍有待官方進一步揭曉。
