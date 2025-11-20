三星Galaxy Glasses現身！傳2026年登場首款智慧眼鏡

【記者趙筱文／台北報導】三星繼10月發表Galaxy XR頭戴裝置後，下一款XR產品鎖定「智慧眼鏡」。外媒曝光新型號SM-O200P，確認並非續作頭戴裝置，而是品牌首款XR／AR眼鏡，預計2026年亮相。

據報，Galaxy Glasses將採光致變色鏡片，能隨光線自動變暗或透明，外觀更接近日常眼鏡。功能上將搭載相機、支援Wi-Fi與藍牙連線，並可能整合Galaxy手機的AI拍攝與語音助理。不同於Meta Ray-Ban系列，三星版本尚未確認是否配備投影顯示功能，推測初代機型主打「輕量智慧穿戴」，而具螢幕的完整版則預定2027年推出。

報導指出，SM-O200P代號的「O」字開頭代表全新系列，與Galaxy XR的「I」系列不同。三星早於2023年註冊「Galaxy Glasses」商標，顯示此命名極可能沿用。首發市場預計為美國，亞洲地區上市時程仍待確認。

若消息屬實，Galaxy Glasses將成為三星從沉浸式頭戴XR，邁向日常化穿戴智慧眼鏡的重要里程碑，也將直接對標Meta與蘋果的空間運算布局。

