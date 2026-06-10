三星Galaxy S27現身了！型號曝光、傳明年1月發表

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【記者趙筱文／台北報導】三星下一代旗艦手機Galaxy S27雖然距離發表還有一段時間，但新機已提前在網路留下第一個半官方蹤跡。根據外媒報導，Galaxy S27近日出現在GSMA協會IMEI資料庫中，資料顯示型號為SM-S952U，等於提前確認三星正在準備這款新機。

從型號來看，SM-S952U應為Galaxy S27標準版，其中尾碼「U」通常代表美國市場版本，也意味著這款新機未來有望透過美國主要電信業者銷售。雖然Galaxy S系列每年更新並不令人意外，但IMEI資料庫通常是未發表手機最早被發現的紀錄之一，接下來新機也可能陸續通過各地認證，相關規格與上市資訊會逐步浮出水面。

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目前GSMA資料庫並未揭露Galaxy S27的完整規格，但近期已有不少傳聞提前流出。外界盛傳，Galaxy S27的螢幕面板可能改由中國面板廠BOE供應，而非全部採用三星自家面板；若消息屬實，可能代表三星正在調整旗艦手機零組件供應策略，藉此壓低成本或分散供應風險。

處理器方面，Galaxy S27傳出將搭載三星自研Exynos2700晶片，至少會出現在部分市場版本。不過過去三星常依地區採用不同晶片配置，因此SM-S952U最終規格仍要以三星官方公布為準。

值得注意的是，Galaxy S27系列產品線也傳出除了標準版、Plus與Ultra版本外，還會新增第四款成員，讓旗艦產品線更接近多機型布局。外界推測，三星可能希望透過不同尺寸、定位與價格帶，對應更多換機族群。

依照目前爆料時程，Galaxy S27系列預計最快會在明年1月正式發表。不過，現階段除了名稱與型號出現在IMEI資料庫之外，其餘規格仍屬傳聞，包含BOE螢幕、Exynos2700晶片與第四款機型，都還需要後續認證資料或三星官方進一步確認。

GSMA IMEI資料庫顯示，三星Galaxy S27型號SM-S952U已現身，預期為美國市場版本。smartprix

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