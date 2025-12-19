三星Galaxy Z TriFold登場 三摺旗艦電信資費一次看

【記者趙筱文／台北報導】三星首款三摺疊旗艦新機Galaxy Z TriFold正式在台登場，三大電信宣布同步於即日起開賣，從綁約購機、VIP續約折扣到空機刷卡回饋，各家端出的資費與加值方案各有側重，也讓這款話題新機一開賣就呈現「怎麼選都不輕鬆」的局面。

中華電信宣布中午12點起同步開放全台服務據點付費客訂。搭配精采5G月繳1,399元、48個月租期，專案價為57,490元，VIP客戶續約購機最高可折5,000元，最低52,490元即可入手，成為目前三電信中價格最具優勢的方案。中華電信同時強調，申辦精采5G月繳999元以上方案，還可享Google One100GB、KKBOX、來電答鈴與YouTube Premium等加值服務限期免月租。不過本次採限量客訂制，每門號限購一台，且須繳交5萬元訂金，實際交期仍視總倉到貨狀況而定。

台灣大哥大也是採限量客訂方式，搭配5G月租1,399元、48個月約期，專案價為56,490元，價格略低於中華電信一般用戶方案。台灣大主打「訂閱一次給滿」，電信獨家加碼送Perplexity Pro一年，並提供MyVideo、KKBOX、YouTube Premium、GeForce NOW雲端遊戲與反詐戰警進階方案等多項體驗優惠，同時可加購Netflix、HBO Max與MyVideo三合一方案，影音族群彈性度高。原廠部分也同步提供6個月Google AI Pro與2TB雲端儲存空間。

遠傳電信則是搭配月付1,399元指定方案，專案價57,490元起。與其他兩家不同的是，遠傳在空機與刷卡族群上著墨較深，購買空機刷遠傳friDay聯名卡可享最高8％回饋，另贈30GB5G上網流量包與影音體驗；綁約或購機用戶則可獲Spotify Premium與friDay影音等加值服務。遠傳也加碼抽獎活動，有機會帶回市價54,900元的三星75吋AI智慧顯示器，並提供原廠尊榮服務，包括延長保固至2年、保固內免費到府收件與備用機支援，同時支援信用卡最高24期0利率。

整體來看，三電信在Galaxy Z TriFold的資費策略明顯走向分眾化。中華電信主打VIP續約價格與品牌穩定度，台灣大哥大強攻AI與影音訂閱整合，遠傳則鎖定空機族、刷卡回饋與售後服務體驗。對消費者而言，這款定價與定位都站在高點的三摺疊新機，已不只是「哪家比較便宜」，而是「哪一套方案最符合自己的使用習慣」。

Galaxy Z TriFold此次僅推出「瀚夜黑」單一配色，規格為16GB＋512GB容量組合，官方空機建議售價$89,900元，即日起於三星商城與三星智慧館限量販售。

Galaxy Z TriFold搭載「多重視窗」功能，重要資訊一目了然，用戶能同時閱覽重要文件、利用Galaxy AI的寫作智慧助理擷取資料重點，並以Gemini Live即時分享畫面。三星提供

