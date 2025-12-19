三星Galaxy Z TriFold登臺 售價8.9萬創新高

記者古可絜／綜合報導

在追求效率的都會節奏裡，手機早已成為穿梭工作與日常的利器，也讓兼具寬螢幕與高機動性的三摺疊手機迅速成為高階市場的矚目焦點。三星首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold，推出瀚夜黑、16GB+512GB單一版本，售價89,900元，於今（19）日正式在全臺三星商城、三星智慧館開賣，首批開賣後即刻湧現搶購熱潮，於當日熱銷完售。

Galaxy Z TriFold是高階商務人士的行動指揮中心，也是創作者綻放創意亮點的行動工作站。闔起時6.5吋的輕巧握感，使用體驗與一般手機無異，便於攜帶隨行；展開後10吋寬廣螢幕，相當於3個6.5吋手機螢幕並排；搭載「多重視窗」功能，重要資訊一目了然，用戶能同時閱覽重要文件、利用Galaxy AI的寫作智慧助理擷取資料重點，以Gemini Live即時分享畫面，與AI快速共商資料洞察。對創作者而言，可於一側進行影片剪輯與調整影像參數，另一側呈現參考素材，或透過AI激盪靈感，讓創作能量在掌中迸發。

此外，Galaxy Z TriFold為首款支援獨立運作Samsung DeX的手機，可建立最多4個工作區、每區同時執行5個應用程式，或透過延伸模式外接第二螢幕，享受無縫雙螢幕體驗，更可外接藍牙滑鼠與鍵盤，瞬間化身終極行動辦公室，輕鬆完成複雜專案或創意設計。

Galaxy Z TriFold在結構上，摺疊厚度僅12.9mm，比前五代Fold更加纖薄，展開時則以3.9mm厚度，成為三星迄今最薄的Galaxy行動裝置。在長期耐用性方面，Galaxy Z TriFold主螢幕歷經逾20萬次摺疊測試，相當於連續5年每天摺疊約100次，並搭配多種情境模擬評估，全面驗證耐用度。

機身邊框則採用Advanced Armor Aluminum，轉軸外罩採用高強度鈦合金材質，讓優雅外型兼顧強悍堅實的耐用性；處理器搭載Snapdragon®8 Elite For Galaxy，展現巔峰效能，使用者可同步執行多個應用程式，保持流暢不卡頓；相機方面，承襲Galaxy指標性的2億畫素超高解析度主鏡頭，讓使用者以先進相機捕捉生活中每個重要光景，例如參觀展覽或建築空間時，可清楚紀錄木質紋路、石材質地與作品細節，畫面放大後依然清晰銳利，協助創作者更完整保留靈感素材。

Galaxy Z TriFold搭載10吋Dynamic AMOLED 2X大螢幕與最高120Hz動態更新率，帶來流暢、沉浸的觀影體驗。封面螢幕峰值亮度最高達2,600尼特、內頁螢幕達1,600尼特，搭配Vision Booster技術，即使在豔陽下依然保持清晰明亮的畫面表現。無論是在差旅通勤中想欣賞串流節目，或在安靜的休息時刻放鬆追劇，5,600mAh三電池模組所帶來的高效散熱與持久續航，助力長時間使用。

