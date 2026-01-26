三星HBM4搶進輝達認證！傳最快二月量產，有望供貨下一代Rubin處理器？
重點一：三星電子的HBM4晶片已進入輝達 (Nvidia) 最終認證階段，預計二月量產。
重點二：此舉將助三星縮小與SK 海力士、美光在 AI 記憶體市場的差距，三巨頭市值自九月已增長約 9,000 億美元。
重點三：三星與 SK 海力士將於本週財報會議上討論 HBM4 進展，市場關注其能否打破 SK 海力士的主導地位。
在人工智慧（AI）晶片市場的軍備競賽中，高頻寬記憶體（HBM）已成為決定勝負的關鍵零組件。
南韓科技巨頭三星電子 (Samsung Electronics) 正迎來一項重大突破，其最新一代 HBM4 記憶體晶片已接近獲得輝達 (Nvidia) 的最終認證，這標誌著三星在與主要競爭對手 SK 海力士 (SK Hynix) 的激烈競爭中，吹響了強勁的反攻號角。
根據知情人士透露， 三星已在去年九月向輝達提供了 HBM4 的初始樣品，目前已進入最終資格認證階段。同時，三星正積極準備在今年二月啟動 HBM4 的大規模量產。
由於輝達的 AI 加速器需要大量的 HBM 來實現其強大的運算能力，三星若能順利通過認證並開始供貨，可能有望成為輝達下一代旗艦 Rubin 處理器的供應商之一。
此消息一出，三星股價在首爾市場一度上漲超過 3%，而 SK 海力士的股價則同步下滑，顯示市場對這場 AI 記憶體大戰第二局的結果充滿期待。
突破瓶頸：HBM4 認證與量產的戰略意義
HBM 晶片是 AI 運算的核心，其性能直接影響到 GPU 的處理速度。在過去的 HBM3 世代，SK 海力士憑藉先發優勢，成為輝達最主要的供應商，使三星在這一高利潤市場中處於追趕者的位置。然而，HBM4 的認證進展，為三星提供了縮小差距的黃金機會。
市場普遍預期，三星若能成功加入輝達的供應鏈，將與 SK 海力士和美光科技 (Micron Technology Inc.) 共同瓜分這塊快速增長的市場大餅。
這三家領先的記憶體晶片製造商，自去年九月以來，總市值已增長了約 9,000 億美元（約合新台幣 28.23 兆元），凸顯了 AI 熱潮對記憶體產業的巨大推動力。
此外，三星的 HBM4 晶片也預計將供貨給超微 (AMD)。這意味著，三星不僅在爭取輝達的訂單，也在積極佈局整個 AI 晶片生態系統，以確保其在 HBM 市場的領導地位。
財報會議成焦點：市場期待打破壟斷格局
隨著 HBM4 進入量產倒數計時，市場的目光聚焦在本週即將舉行的財報會議。三星和 SK 海力士都預計在會議上討論其 HBM4 晶片的最新進展。
對於三星而言，如果能夠在 HBM4 世代成功獲得輝達的大量訂單，將有效打破 SK 海力士在高端 AI 記憶體市場的主導地位，從而優化其產品組合。
對於輝達來說，引入三星作為 HBM4 的供應商，則有助於分散供應鏈風險，並在與記憶體製造商的議價中獲得更多籌碼。在 AI 晶片需求持續爆炸性增長的背景下，穩定的 HBM 供應對於輝達保持其市場領先地位至關重要。
總體而言，HBM4 世代的競爭已進入白熱化階段。三星的積極進展預示著 AI 記憶體市場的競爭將更加激烈。
延伸閱讀：HBM是什麼？3D完全圖解，帶你一次看懂「記憶體全村希望」
資料來源：Bloomberg
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
更多報導
AI淘汰了哪種企業？報告揭轉型血淚：企業為何陷入「為了AI而AI」5大致命盲點？
練習3個用AI的高超方式，秒變「AI應用專家」！你的隱藏發現，有機會比工程師更懂用 AI
其他人也在看
守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手
出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi俏媽咪玩3C ・ 8 小時前 ・ 發表留言
【有影】昇恆昌寒冬送暖不打烊 董、總座率近百名志工關懷弱勢
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、林佑威、李衣綸／桃園採訪報導 從企業經營延伸至公益實踐，秉持「公共服務為導向、利益大眾為宗旨」的利他精神，昇恆昌免稅商店長年深耕公益行動，將關懷弱勢內化為企業文化的一部分。董事長江松樺與總經理江建廷25日號召員工於農曆年前攜手投入寒冬送暖行動，讓愛心成為企業日常。如同昇恆昌全年無休、在國門第一線服務旅客，對社會的關懷也不因節慶...匯流新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
【寒假特產？】《魔法公主》特別場出現「吵鬧、踢椅兒童」！美麗華致歉補償超大氣
於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》於上周末推出 IMAX 4K 紀念版重返全台大銀幕，美麗華影城為此舉辦《魔法公主》 特別場活動，沒想到首日入場粉上報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
記憶體缺貨暴漲 三星卻推史上最低價5G手機 A07不到6000元登台
記憶體缺貨又大漲，不過，台灣三星卻在今日宣布，將在2月初推出5G入門機A07，記憶體容量對比於過往入門機略有縮水、但價格則是台灣三星有史以來最低的5G手機，單機建議售價不到6000元。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
WEF》從「物理智慧」到「AI移民」，聊天機器人後的下一波革命
在格陵蘭等地緣政治議題進逼下，2026年的世界經濟論壇（WEF）上，人工智慧不再是首要焦點，但依然滲透到各大對談中，且論述範圍更加拓展到治理、風險，以及對社會的影響。人工智慧的下一階段可能如何演進？為何歷史學者哈拉瑞認為我們需要正視「AI移民」的前景？人工智慧被認為是將人類社會推入下一輪生產力革命的遠見雜誌 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
從說教到「爽片」：微短劇如何成為中國宣導政令的利刃？
曾幾何時，政令宣導還停留在海報、橫幅與新聞通稿；如今，中國眾多官方單位卻紛紛轉戰微短劇，把公文寫成劇本、把政令藏進狗血劇情，用「霸總」「甜寵」「穿越」等流量密碼，精準戳中Z世代的滑動手指。死板板的政令宣導很少人會看，對中國大陸政府單位而言，眼下最有效的宣傳，可能藏在一集兩分鐘的復仇劇裡。台北市影音公遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
飄逸水母裝進場，大坂直美風靡澳網！她如何自帶品牌價值轉換為現金？
2026年澳洲網球公開賽首輪，大坂直美身著一席時尚感爆表的水母裝，緩步踏入羅德‧拉沃（Rod Laver）球場，驚艷所有觀眾。她的每一次亮相，都能帶來曝光、討論與商業轉換，即便戰績起伏，她仍是品牌追逐的「穩定現金流」，更讓球場成為最昂貴的廣告版位。今年的澳洲網球公開賽首輪，當場邊觀眾還在找座位，社群遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日美當局疑似進行「匯率檢查」 日圓一度飆漲逾1.1%、日股暴跌
外匯市場普遍認為，日本與美國政府已展開合作，進行了被視為匯率介入準備動作的「匯率檢查（Rate Check）」。週一（26日），日圓開盤後一度對美元飆漲近1.2%，日股則是重挫1.8%。太報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
北捷進站禁用行動電源大轉彎！改口致歉不會制止「僅宣導」...遇到自燃事件，民眾要怎麼滅火？
北捷禁用行動電源規定大轉彎！北捷23日宣布新規，規定旅客勿在站內使用行動電源，引發討論。北捷24日道歉並強調，並非禁用而是呼籲及宣導，希望旅客共同維護公共安全。 北捷對外說明澄清，並沒有禁止旅客使用行動電源，法令上並沒有明確規定禁止；北捷也不會去制止或勸阻旅客，最大的目的是呼籲、提醒外界關注這個議題，並對於先前說法可能表達誤解致歉。今周刊 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
台灣賓士秀25項世界紀錄概念車！將斥資5億升級通路、2年推25款新車
「這不僅是一輛概念車，它是未來的性能維度！」隨著布幕揭開，充滿強烈張力與未來感的CONCEPT AMG GT XX在燈光下展現出流線身形。台灣賓士總裁賴恩凱拋出震撼彈：台灣賓士將在未來兩年內投資新台幣五億元升級在台設施與服務據點，並預計24個月內推出多達25款新車。CONCEPT AMG GT XX遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
助輝達進駐 北市都委會通過士科T17、T18廢除中間道路 有利基地合併
由副市長李四川擔任主委的台北市都委會，26日通過將廢除士科T17、T18中間15公尺寬道路，合併成完整基地等內容。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
傳美日擬聯手護日圓 亞股普遍收跌
（中央社香港2026年01月26日綜合外電報導）市場揣測美國與日本官員可能聯手，支撐近來大幅走貶的日圓，亞洲股市今天普遍收跌，美元在亞洲交易時段走弱，國際金價突破每盎司5000美元大關。根據彭博（Bloomberg News）報導，紐約聯邦準備銀行聯繫交易員以了解日圓匯率狀況，引發日圓急升，日圓兌美元匯價上漲超過1%，創去年11月以來高點，至1美元兌153.89日圓。日本財務省財務官三村淳今天表示，日本「將根據去年9月日美財長聯合聲明，在必要時與美國當局密切合作，持續對匯率變動作出適當回應」。此言一出，加劇市場對於日美將聯手干預的臆測。受到日本財政狀況隱憂、日本央行決定不進一步升息，以及市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週利率按兵不動等因素影響，日圓持續走貶。日本當局上一次干預日圓是在2024年，當時日圓兌美元一度跌破160大關。由於市場預期日本當局將干預金融市場，導致美元兌歐元、英鎊及韓元等貨幣全面走弱，新加坡元兌美元創11年新高。美元走弱也推升金價大漲近2%，首度突破每盎司5000美元大關，一度站上每盎司5110.12美元。白銀價格上週五首度突破每盎司100美元大關，今天再飆升中央社財經 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
挖開最強關稅壁壘 歐洲車進印度關稅將大幅下降 這家日系車廠卻早成功進占
印度政府計劃將來自歐盟的進口汽車關稅，從最高達110%的水準大幅調降至40%，據知情人士透露，這是印度迄今為止對其龐大市場的最大開放舉措，雙方正接近達成自由貿易協定，最快可能在1月27日公布。兩位熟悉談判內情的消息人士向路透社表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府，已同意立即降低對來自27國歐盟集團的有限數量汽車稅率，適用於進口價格超......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
日圓飆升帶動亞幣齊揚 新台幣尾盤升幅收斂、收31.508元
市場傳出美、日聯手干預日圓匯率下，引發日圓急升、美元指數大跳水，新台幣兌美元匯率隨主要亞幣走升，早盤一度勁揚1.68角，匯價最高觸及31.41元，不過午後外資部分資金匯出加上央行尾盤調節，最後收在31.508元、升值7分，匯價連3紅，創3週新高，成交量略降至19.38億美元。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
蔣萬安月底與黃仁勳簽約？李四川：交由輝達決定
[Newtalk新聞] 輝達執行長黃仁勳傳出29日抵台，台北市長蔣萬安邀請黃仁勳出席北士科T17、T18簽約儀式，台北市副市長李四川今（26日）表示，原則上，尊重輝達的決定，黃仁勳到台灣，看他決定哪一天，再來進一步規劃。 李四川下午主持台北市都委會審議輝達進駐北士科案的都市計畫變更，他會後受訪指出，今天都市計畫審議包括：建蔽率放寬、道路合併、提高單層高度，還有車輛進出口要在不影響交通狀況下開闢等四個部分進行變更。 被問到與黃仁勳簽約時間是否已經確定，李四川回應，原則上，還是尊重輝達的決定，黃仁勳到台灣，由他來決定哪一天，再來做進一步的規畫。 媒體追問，屆時會帶黃仁勳去看T17、T18？李四川說，所有的活動或計畫，就由輝達來做決定，市府會來配合。查看原文更多Newtalk新聞報導是否讓政院版軍購特別條例一併付委？ 黃國昌：賴清德尚未國情報告藍營新北兩強本月底協調 劉和然：我還在等黨部安排新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
日圓急升美元跳水 新台幣盤中強漲1.68角收逾3週高點
（中央社記者潘姿羽台北2026年01月26日電）地緣政治紛擾持續，打擊市場對美元信心，美元指數大跳水，日圓又猛烈升值，加上台股續創新高助陣，新台幣兌美元今天升值氣焰高漲，盤中一度勁揚1.68角，突破31.5元關卡，不過午後升幅收斂，收在31.508元，升7分，仍創下逾3週新高。美國總統川普撤回動武奪取格陵蘭的威脅之後，緊張情勢略有下降，但川普的政策高度不確定性傷及美元信譽，資金持續撤離美元資產，美元指數應聲重挫，失守98價位。在此同時，日圓近日猛烈升值，從159價位直奔至153上下區間，市場傳出日圓急升背後因素是美日合作干預匯市，啟動被視為干預前兆的匯率檢查（RateCheck）。新台幣兌美元今天以31.5元開盤後，由於日圓領軍亞幣衝鋒，又有外資匯入、台股續漲助攻，匯價旋即衝上盤中高點31.41元，強漲1.68角，不過午後外資縮手，部分轉為匯出，升幅收斂，終場以31.508元作收，仍創今年1月初以來、逾3週新高，台北及元太外匯市場總成交金額為19.38億美元。外匯交易員指出，儘管外資今天小幅賣超台股，但在國際匯市影響下，新台幣展現近期罕見的凌厲升勢；不過市場風向變化快速，加上還沒看到外中央社財經 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台美關稅15%不疊加 自行車產業：有望迎春燕
台美關稅談成稅率15%不疊加，這消息讓國內產業相當振奮，製衣公會理事長直呼真是鬆了一口氣，機械公會理事長更大讚，台灣對美貿易順差非常大，還能談到和日韓相同的稅率非常不容易，自行車同業公會則表示，這樣的台視新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
2026文化幣攻略》13-22歲都有！領取資格、App新功能、點數放大一次懂
2026年文化部正式宣布「文化成年禮金」邁入新里程碑。今年不只是16歲以上青年的專屬紅包，13至15歲的國中生也正式加入領取行列。這意味著從13歲到22歲，這整整10年的青春歲月，政府每年都將送上1200 點「文化幣」作為藝文體驗的入場所。國中生最近放寒假別忘了使用！《遠見》整理2026年度最完整的遠見雜誌 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
這隻「AI龍蝦」讓Mac mini賣到缺貨！Clawdbot是什麼？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
開源新星Clawdbot讓AI長出手腳，只要傳則訊息，就能遠端整理電腦檔案、回覆信件。這隻標榜「能做事」的龍蝦助理，甚至讓Mac mini賣到缺貨？數位時代 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
頂尖1%的人都怎麼用AI？一次看懂「DRAG框架」：怎樣聰明偷懶？哪些必須自己做？
YouTube頻道「theMITmonk」提出AI應用四步框架，從智慧懶惰到智慧健身房，鼓勵你區分工作曲線，外包瑣碎任務，專注有價值的創新。數位時代 ・ 12 小時前 ・ 發表留言