三星S26被曝「打掉重做」 起因竟是iPhone 17
【記者趙筱文／台北報導】三星原本打算在Galaxy S26上進行大幅革新，但最新消息指出，這些計畫已全面喊停，並回到更保守的設計方向。
知情人士透露，三星今年原擬替S26打造更薄、電量更大的版本，甚至一度出現「S26 Pro」命名討論，但隨後相關傳聞突然消失，引發外界好奇內部究竟發生了什麼事。
報導指出，三星原先規劃以6.9mm超薄機身、4,900mAh大電池和略放大的螢幕打造新一代小旗艦，這些資訊也與9月曝光的早期規格洩漏相符。然而這套原始設計最終遭到撤回，主要歸因於iPhone 17的標準款意外帶來大幅升級，蘋果以同樣的售價換上120Hz、6.3吋Pro等級螢幕，這讓標準版機型的吸引力大幅提升，卻也讓三星陷入競價困境。
外媒形容，三星若維持原本超薄設計，製造成本勢必提高，定價也會同步上升，在iPhone 17強勢搶市的情況下，三星選擇退回更安全的方案。因此Galaxy S26的設計重新回到較熟悉的配置，機身厚度從原本預計的6.9mm調整至約7.2mm，電池容量則從4,900mAh調整回至4,300mAh，與最初「S26 Pro」傳聞時的規格更為接近。
報導也提到，由於重新設計流程被迫重啟，三星的Galaxy Unpacked發表會時程可能從往年的一月延後至2026年2月下旬，但也有另一派消息認為仍有機會維持傳統時程。整體來看，本被期待迎來大變革的Galaxy S26系列，如今將回到「價格、平衡、旗艦」的既定三軸定位，基礎款強調售價、Plus主打均衡、Ultra持續擔綱最高階規格定位。
