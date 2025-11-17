三星Solve for Tomorrow百組提案高中生奪冠
[NOWnews今日新聞] 台灣三星14日舉辦第六屆「Solve for Tomorrow」創意提案競賽決賽暨頒獎典禮，今年共有逾百組高中團隊參賽，更首次走入校園導入永續參訪與教師培力，吸引全台16縣市隊伍參賽，徵件量創新高。最終由高雄師大附中「兩個人也隊」以「細嚼慢嚥」智慧餐具奪下首獎，抱走20萬元獎金與近15萬元三星產品，智能輔具、AI心率判讀分獲特優、優選。
「Solve for Tomorrow」為三星電子推動的全球教育計畫，邀請青年運用科學、技術、工程與數學（STEM）知識，從問題定義、創意發想、原型開發到解決方案驗證，培養青年的實務技能與問題解決能力，解決社會面臨的挑戰。自2020年起在台灣舉辦以來已邁入第六屆，共累積520組團隊、近2000名同學與教師參與。
李元榮：盼世界看見台灣學子改變社會的能力
三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，今年看到作品題材更趨多元，包含銀髮照護、智慧醫療、水資源、循環經濟等，展現臺灣科技落實永續的能量。李元榮副總提到，「Solve for Tomorrow」 已經為國際型賽事，三星持續與全球接軌，今年以「運用科技落實環境永續」及「攜手國際奧委會，結合體育與科技推動社會變革」，希望藉此帶領更多台灣團隊站上國際舞台，讓世界看見台灣學子改變社會的能力。
評審大讚：學生看見生活真實痛點並提供解方
本屆評審包括包括為台灣而教基金會（TFT）董事長林妍希、台灣大學 D School兼任教授 陶韻智、天下永續會永續發展策略長熊毅晰、臺灣大學資訊工程學系教授陳縕儂，從科技創新、永續價值到社會觀察多面向審查。林妍希指出，學生多從生活經驗出發，看見真實痛點並提出具體解方。陶韻智也表示，多組作品已具新創與商業化潛力，展現高中生優異的議題洞察。
從「爸爸吃飯很快」為靈感，高三生「智慧餐具」奪冠
本屆首獎由高雄師範大學附屬高中的洪勻采、何佳臻所組成的「兩個人也隊」奪下，作品以「細嚼慢嚥」智慧餐具從眾多提案中脫穎而出，一舉抱回20萬元獎金及價值15萬元的三星產品。洪勻采分享，概念發想是觀察到「爸爸吃飯很快」的習慣，進而意識到現代人普遍在匆忙的生活節奏中進食，因此希望透過科技協助找回慢食節奏。
洪勻采和何佳臻兩人皆為高三學生，得知獲獎後直呼終於能專心準備學測，也透露第一志願分別鎖定成大不分系與中山大學化學系。談到獎金用途，何佳臻笑稱要拿去買股票，洪勻采則準備拿來成為下一個研發產品的預備金。
「智慧拐杖」切入高齡照護
特優獎由桃園武陵高中沈和謙與同學組成的「Kiwi不愛吃kiwi」團隊獲得，他們以「長桿型智慧聲光步行輔助系統」切入高齡照護議題，打造結合照明、警示、定位與遊戲互動功能的創新智慧拐杖，期望透過遊戲化體驗鼓勵長者增加活動量，提升生活品質，朝高齡友善與永續社會邁進。沈和謙表示，靈感來自家中阿嬤因糖尿病及肥胖導致運動量不足、健康逐漸下滑的狀況，因此希望設計一項真正能協助長輩「願意動起來」的輔具。
沈和謙今年同樣身為高三生，在距離學測僅剩約60天的階段傳出喜訊，讓他鬆了一口氣，表示會全力以赴以台大、清大、交大為第一志願。沈和謙的父親受訪時分享，孩子從小動手能力強、勇於挑戰，經常主動找同伴報名各式比賽；雖然學測將近，但他認為孩子能找到真正熱愛的方向更為重要。沈和謙穩重的台風讓人印象深刻，沈爸爸提到，沈和謙從小就參加朗讀與演講競賽，良好的台風與口條可以說是從小就奠下基礎。
AI心率判讀助偏鄉患者即時診療
優選獎得主則是來自台北萬芳高中、松山高中的Savoir B&B（薩維創科）團隊，推出的「MediPulse X」針對偏鄉心臟病患者的智慧醫療解決方案，結合AI與IoT技術的心電圖判讀系統，能即時擷取、分析與通報心律異常，協助偏遠地區即時獲得心血管診斷。獲獎同學提到，拿到的獎金準備拿去優化目前的設備。
