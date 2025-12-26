三條崙海水浴場周邊環境景觀改善工程動土，打造四湖濱海觀光休閒軸帶。(記者劉春生攝）

▲三條崙海水浴場周邊環境景觀改善工程動土，打造四湖濱海觀光休閒軸帶。(記者劉春生攝）

「四湖鄉三條崙海水浴場周邊環境景觀改善工程」於二十六日上午舉行開工祈福與動土典禮，由雲林縣副縣長謝淑亞、水利處副處長吳文能、四湖鄉長吳勁葦及多位地方民意代表、村長與在地鄉親共同參與，見證三條崙海岸邁向更安全、更友善與更具活力的重要里程碑。

副縣長謝淑亞表示，近幾年透過海洋音樂季及國際風箏衝浪活動，已經成功打開三條崙的知名度。今日我們為「三條崙海水浴場周邊環境景觀改善工程」動土，工程經費近一億四千萬，未來將結合三條崙海洋教育中心、四湖海岸植物園與三條崙濱海秘境等據點，透過海堤自行車道與步道系統，串起海清宮、社區聚落與海岸景點，兼顧海堤安全、海洋教育、生態保育與地方創生，打造整個濱海地區的觀光休閒軸帶，讓更多學校、家庭與國內外遊客看得見海、走得到海、親近海洋。

廣告 廣告

謝副縣長說，三條崙將不只是夏天來玩水的地方，更是全年適合海洋教育、環境體驗、騎乘單車與欣賞夕陽的優質濱海場域。縣府將持續與中央合作、與地方攜手，讓這項工程如期、如質完工，成為雲林向海發展的一個里程碑。

水利處說明，三條崙海水浴場過去曾為雲嘉地區重要的海水浴場與親子戲水據點，惟隨著設施老化及海岸環境變遷，遊憩功能逐漸式微。近年縣府整合周邊完整的海岸防風林資源，擴大規劃「三條崙海岸遊憩區」，串聯漁港、海洋教育中心、海清宮及風箏衝浪學校等沿線據點，並結合「雲林海洋音樂祭」觀光動能，使三條崙逐步轉型為兼具休憩、教育與觀光機能的濱海場域。

水利處指出，此次開工之「四湖鄉三條崙海水浴場周邊環境景觀改善工程」，總經費約一億三千七百八十萬元，工期為四百日曆天，工程內容包括:強化圍堤結構與安全，提升對極端氣候及強烈風浪的抵禦能力，確保海水浴場及周邊遊憩空間之使用安全；再者，辦理養灘作業，將原有泥灘改善為較為潔淨、平緩且適合戲水活動的沙灘空間，同時保留部分泥灘地作為招潮蟹等潮間帶生物棲地，在遊憩使用與生態保育間取得平衡；並設置越堤無障礙通道，讓長者、輪椅族與親子推車族群皆能安全跨越堤防、直達海灘，並兼作救援服務動線，強化水域活動之安全支援。

此工程為「三條崙海水浴場水環境改善整體計畫」的重要一環，整體計畫分階段推動，後續將逐步辦理綠丘植生帶、海岸地景藝術、沙灘活動設施、海堤自行車道及導覽系統等建設，串聯三條崙海岸遊憩區、四湖海岸植物園與三條崙濱海秘境等節點，形塑結合生態教育與親水遊憩的濱海休憩廊帶，此次開工的周邊環境景觀改善工程，正是將這一整體藍圖中的關鍵基礎先行落實。