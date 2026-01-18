三條線─洪財隆專欄：多讀行為經濟學 減輕台海危機迷惘
「我曾見的生命，都只是行過，無所謂完成」，前不久捧讀木心先生（1927-2011）的奇書《魚麗之宴》，看到這句話時凜然一驚。這豈不是在講我嗎？不管實情如何，至少有一件事容許我對號入座。
從2018年開始，透過演講、上課和寫文章，我在台灣推廣行為經濟學的應用，堪稱積極。熱情來了，還一度試圖籌組相關研究學會，並為了募集基本成員符合法律規定，甚至向不少學界好友，乃至前輩開口──商借身分證一用。可惜後繼乏力沒了下文，然後繼續羨慕日本人早在2004年就已成立「行為經濟學會」。也許木心所說的行過和無所謂完成，差別就在這裡吧。
儘管如此，一直到現在我對這門主要結合心理學和經濟學的新興學問，仍然保持著強大的好奇心，而且常有意外的收穫。附帶一提，好奇心這項特質近來已被大石茂弘等心理學家，視為幸福人生的要素之一，而不是只有探索、喚醒或誘發等功能。
行為經濟學強調，源於人的精力和注意力有限，我們的大腦會發展節能機制或出自動化思維（快思、捷思），幫忙回應複雜世界裡那些數以百萬計的小決定。比較詩意的說法是，人們的感知和記憶彷彿罩著迷霧（大濛），以致判斷和決策常有閃失或偏誤。一旦行為偏離「經濟人」完全理性的預期，學術用語叫做「有限理性」。
這種人的天性也造就了在環境中增加一點便利或不便利（例如手機中的app預設選項），甚至加以暗示或訴諸社會規範（多數人怎麼想），即能改變人們選擇的政策空間。
平常事務還好，但如果身處危機或高度競爭期間，此一自動化思維會不會導致群體以危險方式，錯誤感知某種情勢，以致事後追悔莫及呢？這倒是個大哉問了，稍後再來細說。
傳統經濟學最擅長的地方在於表現經濟效率，亦即克服資源稀缺或匱乏問題。例如藉由市場機制來協調生產或組織社會資源，著重物質利益。但在行為經濟學的王國裡，經驗、直覺、情緒（信心）、公平意識，以至暗示、脈絡和敘事，這些以往都僅被看成偶發、難以衡量或驗證的質性因素，從此都紛紛找到出場角色，不僅活了起來，還到處發揮影響力。
以近來相當熱門的K型經濟和社會分歧議題為例，讓此概念廣為流行的彼得．愛華特Peter Atwater就是行為經濟學家。甚至連戰爭與和平這類國家安全關切，行為經濟學也都沒有缺席。以下就來跟大家分享我在這方面的見聞。
去年六月，我利用到法國開會參訪的機會，順道到維也納拜訪FehrAdvice這家總部位於蘇黎世（2010年成立），運用行為經濟學作為企業管理顧問暨政策把脈的諮商公司，並受到親切接待。創辦人費爾（Ernst Fehr）教授是德語區頗負盛名的行為經濟學家，目前任教於蘇黎世大學，他對互惠（善意及報復）和公平意識的研究成果，備受推崇。
FehrAdvice公司的案源除了民間企業之外，另也接受公部門委託。除了如何運用「推力」幫忙節約能源這類尋常議題之外，有兩個委託項目讓我眼睛為之一亮。一個來自奧地利教育部，透過突破心理障礙，期使學童從小建立有關知識學習的性平意識和正確心態，特別是增進女孩在數學、自然科學和技術學門職業的自信心。
另一個則由瑞士國防部委託，希望能夠藉由改變募兵廣告的內容，提高年輕女性自願擔任軍職意願。具體而言，從過往那種需要你的義務訴求老套角度，轉為強調從軍足以達成個人成長目的，例如培養領導力。據說效果非常顯著，在壓力和誘因不變的情況下，再度印證價值、語言直達人心的說服力。
僅此一端即可推知，作為永久中立國的瑞士非常重視國家安全防衛，果然名不虛傳。有趣的是，瑞士國家情報局有鑑於世局劇烈動盪，加上反省為何過去這些年來，會對全球化下的世界持續和平發生嚴重誤判，曾在2024年出版一份報告，列舉18種常見的認知偏誤（團體迷思、錨定效應、確認偏誤、倖存者偏誤等等）並提出緩解之道，相當值得所有關注國家安全或好奇行為經濟學究竟有何用處的人士參考。
戰爭意謂著「完全的死亡」。記得在德國念書時，一位韓國友人這樣跟我說過。他言下的死亡意義深遠，應該不僅僅只是肉體，而是涵蓋青春、機會、親情友誼、社會關係和經濟發展…。這其實也是「和平紅利」的鏡射表達方式，而且更動人，說者想必是有極其深刻的體會。如果可以不用去理會或理解戰爭，該是一件多麼幸福的事啊。可惜現實似乎不容許我們這樣做，所以還是來看看行為經濟學對此問題怎麼說。
受到康納曼（心理學家、諾貝爾經濟學獎得主）研究成果的啟發，美國芝加哥大學教授、經濟學者布拉特曼（C. Blattman）在其《戰爭為何發生？》一書中，提到有三種錯誤認知個個都會妨礙妥協，亦即容易導致群體衝突。扼要介紹如下：
─ 群體對己方的成功機會，有著過度自信。自我膨風是一種最古老、最危險的自我欺騙形式，且容易影響決策和判斷。
─ 群體可能會將己方的信念和資訊，錯誤投射到對頭身上。因為假設別人的想法和世界觀與我們相似。
─ 群體可能錯誤解讀緣由，認為對頭具有最壞的意圖。妖魔化敵人並激化衝突，以致不可收拾。
布拉特曼認為，戰爭是例外，和平與妥協才是常態。然而，包括錯誤認知在內共有五大因素會彼此交互作用，破壞維繫和平狀態的紐帶。其他四項分別為領導者利益的不受制約、意識形態（例如主張某塊領土或固有權利的不可分割性）或集體榮耀等無形誘因、對於相對實力的歧見等不確定性、新興勢力崛起並挑戰既有強權所引發的和平承諾問題。
人類最大的悲劇之一在於，即使處在和平時期，也永遠無法完全確定一件事：現在是不是屬於戰前？而多讀一點行為經濟學，應該有助於減少迷惘和過度驚慌。
＊瑞士國家情報局所出版之認知偏誤報告網址
※作者為前公平交易委員會委員（2017年─2025年），奧地利茵斯布魯克（Innsbruck）大學經濟學博士，德國曼海姆（Mannheim）大學國際經濟關係研究所畢業、國立中興大學法商學院（現台北大學）經濟學碩士。曾任台灣經濟研究院APEC研究中心副研究員、民進黨中國事務部主任、國立清華大學社會學研究所「中國研究學程」兼任助理教授等職。著有《壓力下的優雅：喚醒以人為本的台灣經濟》、《隱藏的說客：一名經濟學家與台灣經濟安全、公平、成長的探索之旅》、《邊緣戰略：台灣和區域經濟整合的虛與實》等書，翻譯《克魯曼驚奇》。興趣包含：桌球、西洋棋、脫口秀研究、聽中島美雪的歌。
