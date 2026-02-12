三棲啦啦隊女神不瞞了！深夜痛訴狂收「這類私訊」 與粉絲劃界線
現任中華職棒樂天桃猿Rakuten Girls成員，並橫跨排球與籃球的三棲啦啦隊員林穎樂，外型亮眼的她，於社群吸引大票粉絲追蹤，不過11日深夜林穎樂突然發布限時動態，稱收到大量令她備受壓力的私訊，強調不接受任何施壓式支持。
林穎樂時常於社群分享日常生活、拍攝短片，工作及外型亮眼的她更吸引近30萬人追蹤，不過11晚間，林穎樂突然在Instagram發布限時動態，指出近期「收到太多讓我感到壓力的訊息」，她表示，自己不接受任何形式之「情緒勒索、指責、道德綁架或施壓式支持」。
林穎樂舉例，這些訊息包括粉絲稱「如果你不回我就不支持了」、「我買了很多你為什麼都不理我」、「我發了這麼多你到底為什麼都不轉發」要求解釋、回應或轉發等訊息，無奈收到的訊息量相當大，難以查看每則訊息，另外也會依自身考量來決定是否轉發。
林穎樂表示，若訊息讓她感到不適，會選擇不回覆，甚至封鎖，盼與粉絲之間能夠互相尊重，同時向不斷給予鼓勵並不求回報的粉絲致謝，強調能被溫柔地支持，是很大的力量。
