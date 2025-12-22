（圖／本報系資料照）

立法院國民黨團22日赴北檢，告發判決《憲法訴訟法》修法違憲失效的5位大法官「枉法裁判罪」；此外，藍白兩黨不滿府院不副署、不執行《財政收支劃分法》修法案，因此提案彈劾賴總統，預計23日在立法院程序委員會排案。朝野對抗僵局已擴大為行政、立法、司法間的三權大對抗。

日前，行政院長卓榮泰認定立法院三讀通過的《財劃法》再修正案違憲，因此宣布不予副署，引發行政、立法兩權對立；而後憲法法庭5位大法官在人數不足的情況下，硬行判決《憲訴法》修法違憲失效，進一步升高政治對立。

目前司法院僅有8名大法官，未達憲法法庭開會門檻，並且其中3名大法官明確表態「不願意參與」評議，因此上述5名大法官做成的判決，也不滿足8人中的三分之二門檻，這樣的判決是否有效，充滿爭議。

外界認為，無論是5位大法官的判決，還是卓揆的不副署，背後的發動者都是賴清德，因此，從立法院在野黨黨團到民間已掀起「倒賴潮」。國民黨、民眾黨立委19日在立法院議場前召開記者會，宣布提案彈劾賴總統。同時間，網路發起「彈劾賴清德」連署活動，連署份數已超過蔡英文2016年當選總統時的689萬4744票，聲勢相當驚人。

無論是在野黨黨團的行動或是網路調查，都可以看出民意一面倒反對賴政府的作為，儘管依立委席次結構難以彈劾成功，但民怨大爆發絕對不利施政。而朝野尖銳對立，引發人心不安，更不利於社會和諧。解鈴還須繫鈴人，賴政府放下身段與在野黨進行協商，才是化解政治紛爭的首務。