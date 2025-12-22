三款外帶年菜組合 台中裕元花園酒店搶攻年菜商機

【民眾網諸葛志一台中報導】隨著農曆馬年腳步將近，台中星級飯店的年菜外帶市場已提前開打。台中裕元花園酒店也推出三款各具特色的外帶年菜組合：「金馬宴」、「寶馬筵」及「玉馬翠」，從大家庭的常溫中式圍爐、小家庭的冷凍經典菜餚，到迎合新世代飲食潮流的西式蔬食，一應俱全，為消費者提供最多元且高品質的年節餐飲選擇。2026年2月10日前完成訂購，還可享有早鳥優惠及免運宅配府服務。

裕元花園酒店針對不同家庭需求精心策劃了三款組合，分別為適合5至6人圍爐的中式常溫「金馬宴」、3至4人份的中式冷凍「寶馬筵」，以及為新世代蔬食客群打造的西式冷凍蔬食「玉馬翠」，從主菜到湯品一次備齊，讓民眾免進廚房也能端出星級好菜。裕元花園酒店首次與知名主廚「阿鏡師」的聯名合作，共同於「寶馬筵」冷凍年菜組合中推出其經典手路菜—花膠鮑片燉雞湯，榮獲國際風味評鑑「風味絕佳獎」及多項台中伴手禮大獎肯定。

《圖說》台中裕元花園酒店三款各具特色的外帶年菜組合，由名廚杜再邦與李後賢設計。

「金馬宴」中式常溫年菜組合主打大家庭圍爐，一桌澎湃卻「萬元有找」，兼顧美味與體面。鎖定小家庭與三代同堂少人數團圓客群的「寶馬筵」中式冷凍年菜組合，3至4人份，早鳥優惠價3,980元，即可在家享受得獎名湯與經典家常菜。這款重點為與名廚阿鏡師首次聯名推出的「花膠鮑片燉雞湯」，嚴選土雞、花膠、鮑螺片、豬腳、冬菇與紅棗等好料，以古法慢火細燉，湯色澄亮、膠質豐富、入口醇厚，被譽為「一鍋喝得出時間的湯」。不僅榮獲國際風味評鑑「風味絕佳獎」及多項台中伴手禮大獎肯定，加熱即食、方便上桌。

呼應近年健康與蔬食風潮，裕元花園酒店同步推出「玉馬翠」西式冷凍蔬食年菜，1至2人份，早鳥優惠價1,938元，專為小家庭、雙人或蔬食族群打造儀式感十足的圍爐選擇。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示：「隨著外帶年菜市場規模擴大與小家庭圍爐潮興起，今年由喆園鮑魚中餐廳杜再邦主廚與Hidden Eight映景觀餐廳李後賢主廚，為因應民眾對於年菜的剛性需求，將份量設計、運送方式與價格帶一次考量，從「大家庭萬元有找」到「小家庭每人不用千元」，讓消費者在不同生活型態下，都能找到適合自己的過年味。同時看好今年年菜外帶銷售目標較去年成長一至二成，也藉由與名廚聯名、多元菜系與早鳥免運等行銷策略搶攻春節商機。」2026年2月10日前於裕元花園酒店線上商城預購中西式冷凍年菜組合再享免運宅配到府。