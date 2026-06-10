三步上籃搶分！日本「迎擊無人機早期取得計畫」 6月提案、7月測試、8月量產

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日本陸上自衛隊曾計畫引入的美國新創企業ElroyAir中型垂直起降（VTOL）無人機「Chaparral」。 圖：翻攝「X」@JGSDF_pr

[Newtalk新聞] 日本防衛省為因應攻擊型無人機威脅急速提升，正加速強化自衛隊防禦能力。防衛裝備廳（ATLA）正式推出「迎擊無人機早期取得計畫」，廣邀民間企業提出迎擊無人機（供試器材）提案，預計7月進行實證測試，若證實適合部隊運用，將於8月下旬簽訂量產合約並目標9月交貨。防衛大臣小泉進次郎還在個人「X」（前Twitter）發文呼籲各界「擴散」訊息，在6月29日下午5時前將提案送交防衛省。

小泉進次郎強調，防衛省所有政策上均以「速度」為首要考量，尤其無人機等無人資產已進入「需安價、大量、迅速生產」的時代。他表示「迎擊無人機早期取得計畫」已啟動，盼企業踴躍提案。

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根據防衛裝備廳官網公布的計畫細則，該計畫目的在因應近年安全保障環境中攻擊型無人機（例如長程自爆型UAV，如伊朗「沙赫德」（Shahed）型、以色列「哈比」（HARPY）型）及迎擊無人機角色的飛躍提升，快速取得更具實效的無人機對策器材，以提升駐屯地、基地及艦艇的防禦能力。實證測試預定於2026年7月下旬至8月上旬實施，評估迎擊無人機對防禦的貢獻度；若測試結果良好，將立即推動量產與納入。

防衛裝備廳要求技術規格包括：重量600公斤以下、飛行高度約1.8萬英尺（約5486公尺）以下、速度約250節（時速約463公里）。提案企業須提供機體、搭載裝置、遠距操控單元等詳細資料，包括尺寸、重量、感測器性能、航程、飛行時間、誘導方式、安全措施，以及10至50架的量產交付時程、預算、維護訓練計畫等。

防衛裝備廳指出，本計畫採快速程序，7月上旬即完成機種選定（可能選多種），測試後最快8月下旬簽約。該計畫反映日本政府正積極因應現代戰爭中無人機大量運用的新趨勢，強調從提案到實證、量產的「極速」流程，盼藉由民間企業的技術與產能，盡快強化自衛隊實戰防禦能力。

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