三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端

生活中心／倪譽瑋報導

未來一週的天氣大約呈現3段變化，從冷氣團強，到減弱，接著換季風來訪。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。

週六冷氣團挑戰寒流 週日、一中南部夜間可能更冷

強烈大陸冷氣團配合輻射冷卻，9日低溫已達到寒流標準（台北氣象站低溫降至10度以下）；中央氣象署預報員黃恩鴻表示，不排除週六也有機會達標，局部低溫可能下探7度至8度，如果水氣與溫度適當配合，各地2500公尺以上高山有機會降雪。而週六的降雨，則以基隆北海岸、北部山區、東半部地區、恆春半島、中南部山區「零星短暫雨」為主。

冷氣團威力仍在，週六清晨不排除來到寒流等級。（圖／氣象署）

氣象署指出，週日（11日）、下週一清晨大陸冷氣團影響仍持續，北部、宜花夜間與清晨低溫約13、14度；中南部因輻射冷卻影響可能更低，大約11至13度。降雨方面，迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署估下週冷氣團減弱 低溫漸漸改善

下週一（12日）白天冷氣團有望減弱，氣象署分析，北部、宜花及澎湖、金門白天高溫可到20至23度，中南部也來到23至26度；但輻射冷卻仍在，各地早晚偏冷，平地低溫約12至14度。降雨方面，下週一白天起至週四（15日）各地大多為多雲到晴。下週四之後可能轉成季風影響。

冷氣團減弱後，各地天氣也轉成多雲到晴為主。（圖／氣象署）

天氣風險進一步分析下週四到週末的天氣型態，台灣附近轉為東北風至偏東風環境，北方冷空氣勢力偏弱，各地氣溫續升，白天回暖更明顯；早晚雖仍偏涼，但與本週相比寒冷程度將大幅緩解。不過迎風面的北部、東半部將轉有局部短暫陣雨，西半部則仍以多雲到晴為主。



