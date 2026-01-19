三毛貓小說家出道、漫畫化！劇情「未婚夫背叛與信任」網：自傳？

日本知名個人勢 VTuber みけねこ（三毛貓），在昨天（18）晚間舉辦的生日 3D Live 演唱會中，帶來了多項大消息。除了公開個人的全新原創曲「Unfair」、親手簽名的生日週邊商品外，更令人意外的是，三毛貓宣佈將以小說作家的身份正式出道。

三毛貓以小說作家身份出道！（圖源：みけねこ／YouTube@mikenekoko）

三毛貓撰寫的輕小說作品名為《魂を繋ぐ少女は、死者の声を聞く――裏切られた私が、再び信じる心を取り戻すまで》（暫時，連繫靈魂的少女，傾聽死者之聲——直到被背叛的我，重新找回相信的心為止），該作品目前已在網路小說平台 Teller Novel 上開始連載。

廣告 廣告

故事描述一名身為孤兒的少女「莉提亞」（暫譯，リティア），擁有能聽見死者之聲並觸碰靈魂的天賦。這份特殊能力雖讓她從小遭受孤立，但她在遇見王國宰相之子「奥雷利亞」（暫譯，アウレリア）後墜入愛河並與其訂下婚約，平靜幸福的度過每一天。然而，隨著王都發生離奇事件與死者們的低語，莉提亞逐漸發現藏匿於未婚夫背後的「異樣」。在「相信愛人」與「死者訴說的真相」之間掙扎，少女將被迫做出對抗命運的決斷，展開一段跨越虛假平穩與絕望的旅程。

而不只是網路連載，三毛貓更宣佈該部小說已確定書籍化，同時漫畫改編的計畫也正在進行中，展現了她進軍作領域的野心。而針對這本的小說標題與簡介，不少網友和粉絲在社群中討論，認為各種關鍵字，似乎隱約投射了作者本人的經歷，甚至笑稱這部作品或許帶有「自傳」的色彩。