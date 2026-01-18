三毛貓買票應援hololive佩克拉！將舉辦個人生日3D LIVE演唱會

日本知名個人勢 VTuber みけねこ（三毛貓）最近在 Twitch 直播時透露，為了支持 hololive 三期生在 1 月 17 日舉辦的「きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜」3D LIVE 演唱會，特別購買了線上門票觀。並強調，自己是為了兔田佩克拉和寶鐘瑪琳買的，尤其是想要為佩克拉應援。

三毛貓仍然在繼續努力。（圖源：みけねこ／YouTube@mikenekoko）

直播中許多觀眾提到 1 月 16 日時，佩克拉在演唱會前的看了粉絲們為了應援做出的各種裝備準備，其中就有出現 2022 年已經解除合約的三期生前成員潤羽露西婭相關商品，佩克拉也沒有顧忌的喊出對方名字。這讓身為佩克拉粉絲的三毛貓知道後特別感動，指出佩克拉真的把露西婭當成自己的夥伴，也讓不少老粉絲回憶起當年三期生的互動過往。只可惜 LIVE 因為三毛貓擔心授權問題，所以無法進行同時視聽。

除了分享支持佩克拉的活動外，三毛貓也在隨後的另一場 YouTube 直播中正式宣布了自己的重大新計畫。確認了將在 1 月 18 日台灣時間晚上 7 點帶來生日 3D LIVE 演唱會。並在社群中寫下：「雖然是個人勢，但我從去年就下定決心，要舉辦一場讓大家感到幸福的活動。到時候將會獻上滿滿的愛，歡迎大家來同樂哦。至於我一直在支持的三期生演唱會，我想我會看到最後一刻，從中獲得勇氣」