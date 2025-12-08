三毛貓Twitch直播被抹黑「談前東家」遭禁音，無奈吐心聲：單純的霸凌

日本知名個人勢 VTuber みけねこ（也被稱"三毛貓"或"咪醬"，Bilibili 中文名為"咪萪貓"）最近在 Twitch 平台進行直播時，因為其中幾個片段又遭人刻意抹黑造謠，指稱「因為談到前東家」所以被投訴刪除音訊。三毛貓本人也因為網路上長期的各種抹黑，發文直言：「乾脆退出網路算了」

三毛貓經常遭到抹黑攻擊。（圖源：みけねこ／X@95rn16）

三毛貓不久前在個人 X（推特）上發文（本文撰寫時已經刪除），聊到雖然是很多小事情累積起來，但真的發生了讓她受傷的事情，一度想要把事情分享出來，甚至考慮退出網路。並表示自己已經身心俱疲，認為這就只是單純的霸凌而已。許多粉絲也都鼓勵三毛貓，並認為三毛貓能在這些言論中堅強起來，是很了不起的事情。

雖然三毛貓並沒有透露是哪些事情，但是最近一次的 Twitch 直播中，因為記錄檔有一段音訊被刪除，一些聲稱自己是當天觀眾，或是通過聊天室內容判斷的網友，就開始謠傳三毛貓是在直播中提到了一些關於以前所屬公司的話題，才會導致音訊遭到刪除。

但很快就有其他粉絲證實，當天三毛貓是在看 Twitch 官方的回顧功能，並且一邊談自己的直播活動，是因為 Twitch 的回顧功能有一些版權音樂，才會導致某段落遭到禁音，從來沒有談到前公司的事情。接著批評造謠者之前就一直對 VTuber 進行各種不實抹黑，只是想要從中獲取流量而已。