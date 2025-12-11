三民九如一路人行道路面翻新 改善通行安全

工務局道工處十一日指出，為提升人行及車行環境品質，近期針對鄰近陽明學區商圈、正義車站的九如一路人行道及路面翻新完成，提供更舒適優質的公共空間。（記者呂佩琍攝）

三民區九如路是高雄市東西向幹道，可串聯國道1號、省道台1線、捷運、輕軌、台鐵車站等重要交通節點。工務局道工處十一日指出，為提升人行及車行環境品質，近期針對鄰近陽明學區商圈、正義車站的九如一路人行道及路面翻新完成，提供更舒適優質的公共空間。

九如一路是東三民區、鳳山區居民往來主要道路，沿線多屬住宅區，也有不少餐飲商家、旅宿業者，周邊還有國立科學工藝博物館、科工館車站、鐵路綠園道等，民生機能充裕。工務局表示，本次改善九如一路自澄清路至國道1號交流道約七百公尺長路段的人行道，同時翻新自澄清路至臥龍路約一點五公里長路面，改善經費合計約二千八百一十七萬元，除便利當地通行，往東可經寶業滯洪公園、文衡路抵文山特區，往南可接正義路、南京路往苓雅、鳳山衛武營，打造大生活圈步行路網。

道工處說明，九如一路為高市交通樞紐，且未來捷運黃線將經過與之交會的澄清路段，再帶動周邊地段人車流量增長，因此選用平順、耐久、美觀的優質材料換新過去老舊不平的連鎖磚鋪面、改善無障礙斜坡設計，並依地區用路性質以再生瀝青混凝土翻新路面，提升路面平整度同時減少碳足跡，配合交通局建議調整相關標線配置，增進整體交通安全。