三民代發放台灣尚勇春聯

立法委員林宜瑾、台南市議員朱正軒服務處同步發放「Team Taiwan 尚勇」春聯，湧現排隊人潮。（記者張淑娟攝）

記者翁順利、張淑娟∕台南報導

中華職棒會長蔡其昌為行銷今年棒球經典賽的氣勢，在全國三百一十九個據點同步發放「台灣尚勇」春聯，立法委員林宜瑾、市議員朱正軒、蔡麗青十八日分別於永康服務處、鹽行聯絡處及土城、國安海佃服務處，同步發放「Team Taiwan 尚勇」春聯，現場湧現排隊人潮，民眾熱情領取，氣氛熱絡。

市議員蔡麗青響應世界棒球經典賽即將舉行，十八日全國同步轉送中華職棒聯盟製發的「台灣尚勇」春聯。(記者翁順利攝)

一大早眾多棒球迷就到服務處排隊等候，春聯瞬間秒殺，蔡麗青宣布加碼，春節底前將再舉辦五場寒冬送暖活動，並邀請書法老師現場手寫春聯及發放總統一元福袋。

林宜瑾指出，二０二四年世界十二強棒球賽台灣隊奪冠，為台灣留下無數感動與驕傲的時刻，也凝聚全民的向心力。而去年推出的「台灣尚勇」春聯獲得熱烈回響，不少鄉親反映希望能延續這份屬於台灣的感動與驕傲，所以中華職棒會長蔡其昌今年再推出「Team Taiwan 尚勇」春聯，象徵把台灣隊奪冠的氣勢，化作新年的祝福。

朱正軒則表示，Team Taiwan 尚勇不只是口號，而是一種台灣人的精神，台灣人總是在關鍵時刻展現韌性與勇氣，所以他特別祝福每一位台灣隊球員，期盼這份支持能延續到今年三月開打的世界棒球經典賽，為台灣再創佳績。