三民公園翻新工程即將動工 張博洋促施工期間照顧街友

市議員張博洋表示，三民公園翻新工程即將動工，公園變更好，同時也要照顧長期在此生活的街友。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員張博洋十九日表示，三民公園翻新工程即將動工，公園變更好，同時也要照顧長期在此生活的街友。

張博洋說，三民公園翻新工程即將全面啟動，未來將打造共享、生態、探索的全新城市綠地。但公園封閉長達一年，街友群體面臨生活斷點，若提前不規劃，恐怕會影響到騎樓與周邊空間。

張博洋指出，他在質詢中向社會局建議：啟動街友多元安置方案，三民公園改建工程期間，針對體弱失能街友優先安置長期機構、有工作能力者協助輔導反工或生活重建，以及媒合安置公私中途機構。

張博洋建議，比照颱風、高溫時的臨時安置服務，工地封閉期間開放街友臨時夜宿場域。公園施工期間，可媒合安排街友協助環境整理或工地支援工作，以交換短期津貼，輔導街友生活重建。

張博洋表示，城市的進步，不只看建設，也看我們如何面對弱勢，期待三民公園的改造，不只讓環境變美，也讓城市更有溫度。