三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長辜保源率團 送暖紅十字育幼中心
【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 高雄市三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會於今天1月10日上午10時,由理事長辜保源親自帶領理監事及團隊成員,前往「財團法人高雄市私立紅十字會育幼中心」舉辦「年末愛心物資捐贈活動」,以實際行動關懷院童,傳遞社會溫暖,活動獲得院方與孩子們一致好評。
本次活動以「愛心不止息,溫暖伴成長」為主軸,協會攜手各界善心人士募集愛心捐款,並統一採購生活必需與實用物資,親自送達育幼中心。透過實地走訪與陪伴,讓愛心不只是停留在物資層面,更深入孩子們的日常生活與情感需求。
▲三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長辜保源率團送暖紅十字育幼中心。（圖／保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會）
理事長辜保源接受採訪時表示：育幼院孩子在成長過程中,真正需要的不僅是玩具或短暫的關注,而是穩定的生活資源、被在乎的感受,以及社會長期而持續的支持力量。協會希望藉由精準回應實際需求,落實「把資源用在最需要的地方」,讓每一份善心都發揮最大價值。
活動過程中,協會成員與院童互動交流、用心陪伴,現場氣氛溫馨感人。財團法人高雄市私立紅十字會育幼中心院長林瑛凰對此表達誠摯感謝,並肯定保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會長期關懷弱勢、付諸行動的精神,讓孩子們感受到來自社會的溫暖與支持。
▲三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長辜保源率團送暖紅十字育幼中心。（圖／保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會）
協會表示,期盼透過此次活動,凝聚理監事、會員及社會大眾的力量,讓行善不再只是個人行為,而是一場彼此接力、共同完成的溫暖行動。未來也將持續推動公益關懷,讓愛心不只停留在年末,而是成為社會中不斷循環的善意力量。
