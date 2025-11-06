三民區市議員增為8席！四連霸女將、輪船公司前董座宣布「回歸再戰」

記者洪正達／高雄報導

過去4連霸高雄市議員的黃淑美，同時也歷任高雄輪船公司董事長，6日宣布將捲土重來參選三民區市議員，對此，她以過去在輪船公司力拼轉虧為盈的歷程，以自身專業經理人的角色投入到選戰中，期望以更有遠見的角度提出多項政策，希望在接下來的提名大戰中自己也能挺身出戰。

據了解，民進黨在三民區市議員提名席次相當熱烈，也引發基層討論與各界猜測，過去同選區民進黨都提名5席，即使上一屆只有應選7席議員空間，為爭取議會獨力過半至少也提名4席，然而本次2026年大選在即，三民區將恢復8席議員空間之際，黨內傳出只打算提名3席的聲音，讓不少基層支持者感到詫異。

擁有基層實力與紮實地方服務經驗的前市議員黃淑美早已起跑多月，她表示，感受到支持者希望民進黨要提名過半的心聲，黃呼籲黨部提名作業要開大門、走大路，要勇於推出優秀同志與其他政黨、無黨參選人競爭，爭取選民認同，將選票最大化利用，搶下本屆增加的第八席議員，期盼黨內別故步自封只提名3席，讓原本有實力贏過國民黨而當選的同志在初選階段互相消耗、折損，這樣不論是誰透過這個錯誤的初選提名機制而最終得到提名參選、當選，其實結果對民進黨都是輸，因為已經白白奉送國民黨一席空間。

黃淑美也說，除了選民的相挺、栽培，她的能力也獲得陳其邁市長的肯定，延攬擔任高雄輪船公司董事長，任職三年半，做出許多改革，至去年底圓滿卸任，離任後，她持續關心地方發展與黨的整體布局，她回憶2018年韓國瑜市長崛起之際，民進黨在高雄市議會一口氣痛失11席，對黨部來說是前所未有的震撼，她也感嘆，這場教訓讓她更加明白，每一次的選舉提名與布局，都不只是策略或數字，更牽動著黨與支持者之間的信任、士氣與未來發展。

黃淑美表示，這次三民區市議員席次由7席增為8席，依往例7席時黨部會提名4席，如今席次增加，本應趁勢擴大布局，近日卻傳出僅規劃提名3席，與過去「至少提名過半」的原則明顯不同，不進反退，落差極。

黃淑美擔憂，尤其目前主要對手國民黨已明確表示將提名4席、全力搶攻，在此情況下，若民進黨自己棄守一席、不戰而降，只會讓基層支持者感到莫名與失望，只能眼看寶貴的一席就這樣白白雙手奉送給對手陣營。這樣的安排，難免讓黨內同志感到不公平與失衡，也容易讓選民聯想難道是在為他人量身訂作嗎？黃淑美呼籲，黨要回歸正常的提名，秉著過半提名的一向作法，堅持公平性。



