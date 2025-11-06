三民區議員提名傳縮水惹議 黃淑美籲民進黨：勿白送一席給國民黨
民進黨高雄市三民區市議員提名作業尚未定案，卻傳出本次2026大選僅規劃提名3席，引發基層震撼與各界議論。前市議員黃淑美直言，過去三民區即使僅有7席空間，黨部仍堅持提名4人，如今席次恢復為8席，卻反而縮減提名數，「這樣等於自己設限、讓出一席」，呼籲黨部應開大門、走大路，勇於提名優秀同志，讓選票最大化，爭取議會過半席次。
黃淑美指出，民進黨歷年在三民區提名策略皆以「過半」為原則，如今卻傳出僅提3席，與以往明顯不同。她憂心此舉恐導致黨內同志為初選競爭互相消耗，最終反讓國民黨坐收漁翁之利，「這不論誰當選，對民進黨來說都是輸」。
↑圖說：黃淑美曾連任四屆三民區市議員，她強調選舉提名與布局，牽動著黨與支持者之間的信任、士氣與未來發展。（圖片來源：黃淑美服務處提供）
曾連任四屆三民區市議員的黃淑美強調，自己從黨部執行委員做起，長年協助歷任市長與中央選戰，始終配合黨部需要、全力以赴。她回顧2018年韓流崛起時，民進黨在高雄痛失11席市議員的教訓，直言「每一次提名都牽動黨的信任與士氣，不能只是算數字」。
黃淑美去年卸任高雄輪船公司董事長後重返地方，感受到基層強烈期盼黨提名過半的聲音。她表示，國民黨已明確將在三民區提名4人，若民進黨卻選擇保守應對，「等於自斷手腳、不戰而降」，恐讓支持者難以接受。
她最後呼籲，黨中央與高雄市黨部應回歸正常提名程序，堅持公平公開原則，避免讓外界誤解為「為特定人量身訂做」，共同守住高雄綠營大本營的團結與榮譽。
