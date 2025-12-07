三民區鼎泰里分里說明會 以里民權益為優先

三民區公所為提升行政服務品質，近日在三民區河堤國小活動中心舉辦「鼎泰里分里地方說明會」，向里民說明鼎泰里擬由現行單一大里，調整為三里的規劃原則與配套措施；三民區立法委員李昆澤服務處、市議會康裕成議長服務處、曾俊傑副議長服務處、何權峰議員服務處、鄭孟洳議員服務處及張博洋議員服務處皆到場關心，並請高市府擬定最符合地方需求的方案。(見圖)

三民區公所今(七)日說明，鼎泰里現為三民區人口數最多的里之一，自縣市合併時九千零四十四戶、二萬四千三百五十三人至一一三年十二月止，戶數已達一萬零一百八十一戶、二萬四千八百一十六人，該期間增加一千一百三十七戶、四百六十三人。鼎泰里的人口數位居三民區第一大里、高雄市第六大里、全國第十大里；分里後，能有效分散里長負擔、提升行政回應速度，讓市政服務更均衡普及。

當日會中特別強調「證件不用換、投票不影響、權益不受損」三不變及服務提升原則，戶籍、財產、就學等原有權益皆不受影響；戶籍變動方面：分里後不需更換國民身分證及戶口名簿，調整後新里鄰於國民身分證背面以標籤黏貼方式註明、戶口名簿以章戳標註，不管是洽公或選舉投票辨證，使用上一樣有效、便利；國中、小學區方面：分里後僅里鄰名稱改變，現有學區範圍依舊沿用，不影響各國中小學生就學權益；各機關資料變動方面：戶政事務所將主動函送戶籍地址異動資料給監理、稅捐、地政、健保、台電、台水及金融、電信等相關單位辦理改註，里民有其他調整後通報需求，戶政機關均比照辦理，資料變更通報快速安全有保障，民眾無需逐一辦理，確保資訊更新安全又便利。

三民區公所表示，這次鼎泰里分里規劃是依據人口規模、民族一路及裕誠路等自然道路邊界、生活圈關係、交通動線與地方文化認同等因素綜合判斷，盼透過更合理的里界設計，使行政分工更精準，市政服務能深入每位民眾的生活；會中所有意見均會納入討論，最終以里民權益為優先、行政效能為目標及地方共識為基礎，作為後續調整準則。