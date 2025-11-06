三民區8席 綠選將促提名過半

2026高雄市議員選戰提前開打，民進黨前議員黃淑美6日掛出首面競選看板，宣布投入三民區議員選舉，並訴求黨內應該提名4席參選人，以「過半提名」為機制，而非為了與綠營友好的無黨籍人選合作，就只提名3席，對此，民進黨高市黨部回應，會收集所有資料及意見，提出最佳辦法。國民黨目前則傳有4人有意角逐此區。

依目前人口趨勢推估，三民區下屆議員席次有很高機率會由7席增至8席，因此被視為激戰選區。過去三民區議員選舉民進黨都是提名5人，即使民國111年選戰降至7席，民進黨也提名4席，全力爭取議會獨力過半，然而明年大選三民區將恢復8席，但地方卻傳出綠營只打算提名3席，要以「3+1+1（民進黨提名3席，禮讓無黨籍議員張博洋、曾俊傑）」的方式布局此次選戰。

黃淑美不滿此布局模式，她認為，這次選戰三民區議員席次由7席增為8席，本應趁勢擴大布局，近日卻傳出黨內僅規畫提名3席，與過去「至少提名過半」的原則明顯不同，讓不少基層感到詫異，相信支持者也不會同意，因為這等同白白奉送國民黨1席議員，呼籲黨部要回歸正常機制，秉持過半提名的作法。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，每位參選人的意見黨部都予以尊重，黨內有提名討論機制，市黨部會收集所有資料及意見，由執評委共同討論，決定出一套最佳提名辦法。

對此，與綠營友好的張博洋表示，他尊重民進黨的提名策略，自己會用無黨籍身分持續扮演本土陣營的友軍，全力以赴拚連任；無黨籍議員、高市副議長曾俊傑也強調，尊重民進黨提名辦法，目前以選民服務及積極問政作為優先目標。

國民黨部分，三民區除有現任議員黃柏霖、黃香菽打頭陣爭取連任外，基層實力雄厚的前議員童燕珍也有意再度代表藍軍參戰，另外，還有前立委黃昭順助理莊為傑已在地方積極走動，不排除參選。