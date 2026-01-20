三民國小邀行腳節目主持人吉雷米分享獨特生命經驗

法籍台灣女婿、行腳節目主持人吉雷米與全校師生近距離進行專題演講。（記者方一成攝）

▲法籍台灣女婿、行腳節目主持人吉雷米與全校師生近距離進行專題演講。（記者方一成攝）

為了拓展學生的國際視野並深化本土文化認同，彰化市三民國小在「前進人文願景工作室」的協助下，今（二十）日上午邀請知名法籍台灣女婿、行腳節目主持人吉雷米（Remy Gils）與全校師生近距離進行專題演講。從法國普羅旺斯聊到台灣偏鄉，吉雷米以其獨特的生命經驗，透過生動豐富的分享，帶領全校師生進行了一場跨越國界的文化對話，三民國小胡慧嘉校長表示，很榮幸邀請到擁有「法國台灣魂」的吉雷米（Remy Gils）先生蒞臨演講！這不只是一場演講，更是一次充滿歡笑與感動的文化激盪。。

吉雷米先生雖來自法國，卻對台灣土地有著深厚情感，不僅精通中文，更能流利使用台語及部分原住民族語言。在演講中，他以自身的跨國經歷為例，分享如何從異鄉人轉變為「台灣通」的過程，並大力推廣本土母語之價值。他強調，語言不僅是溝通工具，更是文化認同的根基；透過學習母語，能更深刻地理解自身文化，進而自信地與世界對話。

三民國小胡慧嘉校長表示，吉雷米先生的熱忱與專業令人敬佩，他不只促進了臺法文化的交流與理解，更以實際行動告訴學生：在地化就是國際化。吉雷米先生的熱忱與專業，深深感染了在場的每一位學子，不僅促進了臺法文化的交流與理解，更啟發了同學們對於語言學習、跨文化溝通的濃厚興趣。

本次講座氣氛熱絡，學生們對於一位法國人能如此熱愛並深入研究台灣語言感到驚豔。吉雷米先生的分享有效啟發了學生對語言學習及國際文化的興趣，對學校推動多元文化教育助益良多。

胡慧嘉校長表示，由黑松股分有限公司彰化區經銷商林義順和楊曜聰縣政顧問聯合捐贈的「投籃球機器」，在學期末正式進駐三民國小校園，讓孩子們多一個可以參與運動的機會，尤其是低年級的小朋友更是愛上這神奇機器~降低高度後，更加提升孩子們可以投進的機率，在三民的孩子真幸福。