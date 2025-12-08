三民家商勇奪全國唯一高職「卓越獎」

▲高雄市立三民家商榮獲2025年教育部「績優中小學學校卓越獎」。（圖／高市府教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市立三民家商以「技職AI，家雄青」為核心願景，將各科專業課程教學融入人工智慧、數位教學等結合，讓高雄在地的技職數位教育展現青春與創新活力。榮獲2025年教育部「績優中小學學校卓越獎」，也是全國唯一獲的卓越獎的高中職學校。

▲三民家商校長王雪娥（右二）代表領獎。（圖／高市府教育局提供）

三民家商獲獎的關鍵是將數位科技精準對接「技職專業」，發展出各科獨具特色的AI應用課程，讓科技成為學生職涯發展的加速器。校長王雪娥說，學校的推動理念已從早期的數位工具操作，逐步提升為「教師引導教學，學生運用AI學習」的雙向賦能。學校願景「共聚、共享、共好」，除不斷課程開發，更透過跨校交流、研習分享等多元形式，讓高雄在地的技職數位教育展現青春與創新的活力。

三民家商成立了跨領域的「數位恆星社群」，透過每月的定期聚會、午餐共識會與數位工具沙龍，營造出緊密的共備文化。其中教師群不畏新科技挑戰，積極將生成式AI（Generative AI）融入教學設計。不只共同科的運用，更在各職科專題領域的深究、實作課程，都嘗試與發展AI，將其運用在課程，並在不斷反思、對話和思辨中，展現「師生共學」風景。

▲ 三民家商獲獎的關鍵是將數位科技精準對接「技職專業」，發展出各科獨具特色的AI應用課程，讓科技成為學生職涯發展的加速器。（圖／高市府教育局提供）

此外，學校攜手中山高中、高雄高商、海青工商等夥伴學校，每年辦理超過30場研習，累計參與師生逾千人次，發揮了區域共好的影響力。

包括化學科與餐飲管理的跨域探究、觀光科的永續旅行設計、幼保科的小論文與專題研究、幼保科的小論文與專題研究、室內設計科與國文科的在地美學、地理科的永續環境行動以及音樂與藝術的自我對話等。

校長王雪娥說，三民家商此次榮獲教育部全國唯一高職「卓越獎」，是對全校師生在數位運用路上堅持不懈的最佳肯定，三民家商將持續深化AI在各學科的應用，與夥伴學校一起努力，打造更具前瞻性的數位學習舞台，培育具備AI素養與實作能力的未來技職人才。

