三民家商校友日微型創業市集 溫馨登場

高雄市立三民家商於廿二日盛大舉行第二屆「校友日微型創業市集」，由校友會發起，將校園打造為專業職人的交流平台，邀請十八位在各產業深耕的傑出校友返校設攤；該活動的核心價值不僅在於市集貿易，更在於「技藝的延續」與「創業精神的實踐」，校友們走入攤位，成為學弟妹最親近的職涯導師，親自傳授從課堂走向市場的創業真經。(見圖)

主辦單位今(廿三)日說明，在這次規模擴大的市集活動中，校友們充分展現了技職教育賦予的紮實基底。東港校友歐學長展現了驚人的產業整合力，他將傳統家庭事業升級，打造出從捕魚、魚貨買賣、加工到餐廳經營的「一條龍」專業鏈，親自向學弟妹說明如何將基礎產學知識轉化為商業競爭力。

從小琉球遠道而來的鍾學姊則帶來具備市場區隔性的冷燻牛腹肉與美式三明治，與相關科系學弟妹分享如何透過「食材研發」與「品牌定位」在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出；此外，包含創意手工藝、精緻陶偶、披薩研發、韓式料理等十八個攤位，無一不展現出三民校友在專業技藝上的深厚造詣。

活動期間，各攤位化身為「微型創業實驗室」，學長姊們在介紹產品之餘，更主動與在校學弟妹分享創業過程中的挑戰與應對；聽見校友介紹自己是哪一屆、哪一科畢業，以及昔日導師是誰時，不僅拉近了師生情誼，更讓在校生感受到「學以致用」的真實可能性。

透過這種互動式分享，在校學弟妹得以親耳聽見創業者在品牌行銷、成本控管及顧客服務上的實務經驗。一位參與其中的學生感性說，看見學長姊能把在校學到的技術變成成功的事業，讓我對未來的職涯規劃更有信心。

三民家商王雪娥校長表示，校友日微型創業市集已逐漸發展為學校的特色活動。校友會姚湘玲會長強調，未來學校與校友會將持續攜手，邀請更多畢業校友返校，不僅是為了回歸母校懷抱，更是要將創業的種子與經驗傳遞給學弟妹，共同打造專屬於「三民人」的榮耀與特色。

該市集成功的背後，展現了三民家商跨學科整合的高度專業度，市集所使用的專業木製攤位架與海報識別系統由「室內設計科」操刀設計製作，攤位組裝由體育班學生奮力完成，而攤位招牌布料設計則展現了「服裝設計科」的精緻手藝；這種由在校生支援校友、校友回饋在校生的「共好循環」，正是三民家商推動職涯教育的最佳實證。

該活動不僅吸引全校師生與家長，連裕誠幼兒園的小朋友們也一起體驗這場技藝饗宴，校方指出，透過校友日市集，希望能建立一個長期且穩定的產學橋樑，未來將持續優化此一平台，歡迎更多校友帶著專業技術回娘家，與學弟妹共同在三民的舞台上，畫出技職教育的最美願景。