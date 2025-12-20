三民高中捷運站出口外大喊「我有槍」 遭警制伏

〔記者徐聖倫／新北報導〕模仿犯案？昨晚間台北捷運發生隨機攻擊案，而今日上午，新北市蘆洲區三民高中捷運站出口外，有名男子當街大喊「我有槍」。巡邏員警恰巧經過，趕緊跟上前制止，並將男子逮捕。經查，這名男子精神狀況不穩定，全案依恐嚇公眾罪嫌送辦。

據悉，這名35歲邱姓男子，今上午10時許行經捷運三民高中外，他當街大叫「我有槍」，恰巧蘆洲警分局蘆洲派出所巡邏警力恰巧經過。員警眼見邱男邊喊邊走向三民高中站2號出口，趕緊上前將他攔停，邱男這時還想反抗，警方只能強勢將其制伏上銬逮捕。

邱男情緒非常激動，經查他因精神狀況不穩定有就醫紀錄，同時警方也通報邱母至派出所。警方表示，邱男實在無法好好表達，現已將其強制送醫，本案將依恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌偵辦。

