三法案引朝野對立 綠營支持行政院提覆議反制

立法院新會期昨日開議,針對上會期藍白聯手通過的《衛星廣播電視法》、《不當黨產條例》及《立法院組織法》等三項爭議修法,民進黨立院黨團書記長陳培瑜今日受訪時明確表態,支持行政院提出覆議,並呼籲在野黨團在新會期停止推動爭議法案。

陳培瑜指出,這三項法案討論時間過短,且都透過抽案、逕付二讀方式處理,缺乏充分討論。她強調「我們絕對支持行政院的做法」,並呼籲在野黨團在新會期「不要再只推出有利國民黨或民眾黨的、單一的、有爭議的法案」。

廣告 廣告

針對覆議是否導致朝野關係更僵,陳培瑜直言「解鈴還須繫鈴人」,所有爭議法案的繫鈴人就是藍白黨團。她表示,當國家通訊傳播委員會明確表示不回溯時,相關媒體出現強烈反應,顯示爭議本質依然存在。她呼籲藍白黨團應就此停止爭議法案操作,在地方大選年好好思考能為台灣人民提出什麼政策。

陳培瑜也點名藍白黨團內有不少立委準備角逐地方縣市首長,包括柯志恩、謝衣鳯等人,在這樣的政治情境下更應審慎面對社會觀感。她更提及謝衣鳯弟弟謝典林開箱豪宅影片,質疑彰化縣長候選人該如何看待。

國民黨立委洪孟楷則批評,若立法院同意、行政院卻不副署,是「大吃法律自助餐」,踐踏立法院監督權,更是毁憲亂政。目前府院正評估救濟途徑,包括「不副署」的可能性,朝野對立持續升溫。

更多品觀點報導

從土方之亂 看追趕跑跳碰的政策時差

賴清德「勸進」蔡其昌角逐總召？ 柯建銘負隅頑強的最後一役

