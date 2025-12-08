三波冷空氣接力！北部濕冷開局 周末迎最強寒意

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（8）日表示，本週將連續受三波冷空氣干擾，從今天起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為濕冷並伴隨局部陣雨。氣象署指出，第二波與第三波冷空氣將在週後期接續南下，其中週末接近東北季風最強時段，全台高溫恐跌至 20 度以下，北台灣體感更將明顯偏涼。

氣象署預報員趙竑說明，今日環境轉為偏東北風，北部、宜蘭及花東沿海雲量增多，基隆北海岸、大台北山區與宜蘭一早便有降雨出現；桃竹地區有局部陣雨，新竹沿海也可能出現零星飄雨。中南部依然維持多雲到晴的天氣型態，清晨與入夜則感受偏涼。

氣溫方面，在東北季風影響下，今日北部與宜蘭白天高溫約 21 至 23 度，相較昨日明顯下降；中南部受冷空氣影響較弱，白天仍有 25 至 28 度的暖度。各地清晨與深夜低溫多落在 15 至 19 度之間，沿海空曠區域可能再低 1 至 2 度，提醒民眾早出晚歸留意保暖。

氣象署預估，明天雨勢將逐漸收斂至東半部，北部短暫轉為多雲時晴，不過低溫仍偏低。到了週三，東北季風進一步減弱，天氣短暫回穩，全台氣溫略有回升，中南部白天更可見較明顯的陽光。

但好天氣僅維持短暫，週四（11日）起第二波冷空氣快速南下，北部與東半部再度轉為濕涼，降雨範圍擴大。週五夜間隨著高壓持續往南，週末將迎來第三波也是本週最強的冷空氣。

氣象署表示，週六、週日（13、14日）全台氣溫明顯下滑，北部高溫恐僅 17 至 19 度，整天難破 20 度，東部與中南部也會感受到明顯轉涼。

此外，林得恩也於氣象粉專「林老師氣象站」提醒，今天起沿海風力增強，桃園至台南、恆春半島與外島皆可能出現 6 級以上平均風或 8 級以上陣風，東半部及恆春沿海並有長浪發生機率，民眾若前往海邊活動須提高警覺。

氣象署也提醒，中南部從週三起清晨易出現局部霧或低雲，影響能見度，開車族需留意行車安全。

