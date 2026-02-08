三派激戰！泰國8日大選與新憲法公投同時進行

泰國8日舉行國會大選，1名選民抱著她的狗前往投票。（美聯社）



泰國8日舉行國會大選，由保守派、進步派與民粹派三大陣營角逐，分析大多預期無單一政黨能取得多數席次，政治不穩的風險仍高。總理阿努廷在邊境衝突升溫之際宣布提前大選，被視為利用民族主義拉抬支持。選民還將對是否制定新憲法投票，以取代軍方主導的2017年憲法，改革方向將受到選舉結果的影響。

路透社報導，泰國8日展開國會大選，選戰由保守派、進步派與民粹派3大陣營角逐，預期將無單一政黨能取得明顯多數席次，政治不穩的陰影恐將延續。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）於去年12月中旬宣布提前大選。分析人士指出，這場選舉的時機正值泰柬邊境衝突升溫，被視為這位保守派領袖藉民族主義情緒拉抬支持率的策略。

當時，阿努廷上任未滿100天，接替因柬埔寨危機下台的民粹派為泰黨（Pheu Thai）領袖貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。為泰黨背後則由億萬富豪、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）支持，塔克辛本人在女兒下台後僅數日即入獄。雖然民調顯示為泰黨支持下降，但仍未完全失勢。

然而，在整個選戰期間，一直領先民調的是進步派的人民黨（People’s Party），主張對東南亞第二大經濟體進行結構性改革。曼谷朱拉隆功大學政治學家蓬素迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）表示：「這場選舉關鍵在於泰國能否擺脫政治停滯與經濟困境，但我不得不說，我的初步判斷是恐怕難以突破。」

雖然人民黨積極挑戰阿努廷所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）及為泰黨，但民調顯示人民黨恐無法單獨取得國會多數席次，面臨重蹈其前身命運的風險。2023年，人民黨前身前進黨（Move Forward）贏得選舉，但因軍方指定的參議院與保守派議員阻擋，未能組閣，反而讓泰黨接手。

長期以來，泰國保守派王室勢力與民間民主運動之間的拉鋸，導致政治不確定性長期存在，期間伴隨街頭抗議、衝突與軍事政變。

憲法公投

泰國選民此次投票還將決定是否制定新憲法，以取代2017年軍方主導的憲法。批評者認為，現行憲法集中權力於非民主機構，包括透過間接選舉產生、民眾參與有限的強大參議院。

自1932年泰國結束絕對君主制以來，泰國已經歷20部憲法，多數修訂均源自軍事政變。若選民支持新憲法草案，未來政府與立法者可在國會啟動修憲程序，並需再經兩次公投以正式通過。曼谷智庫「泰國未來」（Thailand Future）研究員納彭·查圖斯里皮塔克（Napon Jatusripitak）表示：「我認為，下次選舉勝出的政黨將對憲法改革方向有重大影響，無論是否擺脫軍方制定的憲法。」

不同策略的黨派

在泰柬衝突引發的民族主義浪潮下，泰自豪黨崛起。為泰黨去年選舉失利後，部分政治人物轉向其他陣營，重塑選區格局，包括重要農業選區。





部分政黨透過吸納知名地方人物（包括對手陣營成員）以掌握地方人脈網絡，爭取鄉村選票。改革導向的人民黨也調整策略，淡化反建制立場，並引入外部人才，向選民展示執政能力。

前總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）積極投入選戰，借助個人魅力振興曾低迷的民主黨，有可能成為選後組閣談判的關鍵力量。

