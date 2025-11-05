三浦孝太自曝偏愛長髮女生 想再吃台灣火鍋、盼有機會登擂台

三浦孝太為護髮油代言特地來台出席記者會。

「格鬥界許光漢」三浦孝太今（5日）代言日本護髮油產品來台出席記者會，大方坦承自己比較喜歡長髮女生，經常染髮的他很注重護髮，被問到有沒有幫對象護髮過，三浦孝太笑而不語，比了個「噓」的手勢。

三浦孝太不僅在擂台上展現實力，私下也十分重視造型與品味。無論是訓練或外出，他都會細心整理髮型與服裝，認為「只要頭髮有光澤，整個人看起來就更有精神」。他特別喜歡帶點甜味的香氣，會依照當天的心情或造型風格挑選香氛。談到造型，他笑說格鬥選手留長髮的不多，但自己最近也動了想嘗試長髮造型的念頭。

廣告 廣告

三浦孝太（右）與品牌創辦人三浦裕太合照。

曾說喜歡年上，熱情性感類型女生的三浦孝太，連愛犬的名字都取成他心目中理想型「安潔莉娜裘莉」；今年9月更爆出與赤西仁前妻，女星黑木梅沙約會。今日記者會現場播放代言廣告，三浦孝太在廣告中以王子之姿現身，被問如何才能成為像他一樣「帥氣王子」，他笑說：「要先找到公主。」被追問是否已經找到公主呢？三浦孝太害羞地低頭傻笑。

三浦孝太很開心能再來台灣。

這次特別為代言來台站台，三浦孝太只停留一天，非常想念台灣的火鍋。今年初曾在台北舉辦粉絲見面會，他透露將來想在台舉辦格鬥賽，如果「拳上」找他也很願意參加。

更多鏡週刊報導

「這是一件非常不幸的事情」黃秋生首談黃明志涉謝侑芯命案 直言不願妄加猜測

扛肺腺癌四期抵台宣傳《大濛》 柯煒林：這是我非常珍惜的作品

傅孟柏慘遭兵變 第三者竟是好友