《三清：有祢我不怕！》熱映開場首週票房亮眼 張善政與五大網紅齊推薦

▲紀錄片《三清：有祢我不怕！》自1月30日全台上映，首週票房亮眼。

【記者 陳法沛／桃園 報導】紀錄片《三清：有祢我不怕！》自1月30日全台上映，首週票房亮眼，導演陳毅以四年心血走訪八十間宮廟，拍出信仰文化的溫度。桃園市長張善政錄影力挺，五位宮廟界人氣Youtuber也聯合推薦，讓這部作品在影壇與社群掀起熱烈迴響。

張善政市長護衛桃園青年心中的桃花源

導演陳毅來自桃園，從小到大未離開故鄉，對故鄉的熱愛使他堅持將這部電影的每一個環節都留在桃園，展現對家鄉的深厚情感，求學一路走到中央大學。2018年參加桃園城市紀錄片培訓後踏上影像路；23歲起與夥伴走訪超過80間宮廟，耗時四年完成本片；記錄人與神、人與廟的故事。桃園市長張善政特別錄影祝福並首日包場力挺，展現地方對在地青年創作的支持。

從三清看信仰本質

片名「三清」取自道教最高神祇「三清道祖」—玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊，導演取其清淨自然之義，追問拜拜的真正意義。片中不只記錄求籤、誦經與祭儀，更捕捉香火背後的願望與寄託；導演希望藉此探討信仰的核心：人們把大夢想放在神明面前，從求姻緣到祈平安，人們為何拜拜？香火鼎盛的背後，承載著多少心願？「青燈有味伴孤舟」，信仰不只是許願，也把不安交給儀式安放。

影像裡的人情溫度

團隊走入員林圳安宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、道教總廟三清宮、桃園旗南宮、車城福安宮、竹山紫南宮…等信仰的象徵地，採訪宮主、廟公與信徒，鏡頭既有細膩的儀式特寫，也有生活化的對話。疫情期間的田野調查，是社區凝聚力的核心，讓導演體會到儀式的療癒功能：有形的程序藏著無形的慰藉，讓人即便在動盪中仍能「安身立命」。

五位宮廟文化推手

Youtube「財神爺聯誼會」與宮廟界人氣網紅：安導、蔡淘貴跑廟會、神遊馬克、護理師阿賢、八之神駿，共同推薦本片！他們平日以拍攝宮廟文化走紅，這次齊心推薦陳毅的作品，象徵新世代影像創作者與網路文化的交會。

安導 ：以深入淺出的廟宇文化影片著稱，語氣幽默卻不失敬意。

蔡淘貴跑廟會 ：專跑各地廟會，畫面活潑、接地氣。

神遊馬克 ：結合旅遊與信仰，帶觀眾「神遊」各廟宇。

護理師阿賢 ：以醫護視角談信仰與生命，溫暖有力。

八之神駿：年輕世代代表，擅長用短片呈現廟宇新貌。

他們在宮廟拍攝的過程中，與陳毅建立了深厚的友誼，並共同推薦這部充滿信仰與文化的作品。他們的參與讓電影在網路社群迅速擴散，形成口碑傳播、也讓更多年輕觀眾關注到台灣的宗教文化。

56特映到院線的慢火傳播

上映前，導演與團隊帶著作品走遍各地宮廟與社群，舉辦特映會、分享座談，聆聽信徒的故事；靠真誠交流累積支持，而非以廣告取勝。這樣的宣傳方式，不是快速曝光，而是一步步建立信任，觸及了不同世代的共同情感。觀眾因朋友、家人或社群貼文而走進戲院，讓這部片的支持度逐漸累積；影展肯定也讓作品跨出地方，獲得更廣的關注。

走進戲院，感受信仰的溫度

《三清：有祢我不怕！》導演陳毅以童心與巧思，記錄台灣人如何在現實生活中尋找安定與陪伴，它是一份溫暖的信仰禮物！邀請觀眾坐下來聽故事、看見人心。若你曾在香爐前低頭祈願，或曾在儀式中找到安慰，這部片會像一盞暖燈，照亮那些被日常忽略的柔軟處。誠摯邀請大家走進戲院在大銀幕上感受那份真誠與祝福，一起感受那份虔誠與溫度，體會「有祢我不怕」的簡單力量。(圖/影音/毅然文創有限公司 提供)

《三清：有祢我不怕！》不僅在台灣上映首週票房亮眼，更入選多項國內外影展，獲得瑞典電影獎最佳紀錄片剪輯獎肯定。這部作品證明，信仰題材也能拍得「像電影」，兼具影像美感與文化深度。

獲獎紀錄：2025年瑞典電影獎「最佳紀錄片剪輯獎」。

入圍獎項：2025年瑞典電影獎「最佳紀錄長片」、「最佳紀錄片新秀」。

其他肯定：獲美國薩克拉門托國際電影節總監推薦，並入選2025桃園電影節。