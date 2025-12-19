三溫暖遇火災！網紅夫肉身護妻 曾按求救鈴也沒用

日本東京赤坂一間高級三溫暖SAUNATIGER於15日發生火警，造成一對夫妻不幸身亡。（圖／翻攝自當事人 IG）





日本東京赤坂一間高級三溫暖SAUNATIGER於15日發生火警，造成一對夫妻不幸身亡。事發時，夫妻倆曾試圖按下緊急求救鈴，但因配電箱處於關閉狀態，無法及時逃出，消防人員到場發現兩人呈現疊羅漢姿勢。

根據日媒《yahoo.japan》、《nifty》報導，消防員在接獲通報後，立即趕往現場搶救，夫妻倆被發現時呈現疊羅漢姿勢倒在房間門口附近，丈夫在妻子身上，呈現保護姿勢，不過兩人情況危急且已失去意識，約一個半小時​​後宣告死亡。

死者身分已確認為居住在川崎市的美容院老闆松田正也（36歲）及其從事美甲工作的妻子鬆田洋子（37歲），兩人肩部和背部輕微燒傷。據悉，已故的松田夫婦是第一次光顧這間三溫暖，並預訂了上午11點至下午1點之間兩小時的套餐，費用為19,000日元（約新台幣3841元）。

調查發現，起火桑拿房門內外兩側的門把手都已脫落並掉落在地上，推測松田夫婦無法打開門，因此被困在裡面，日媒指出，「該場所負有重大責任」，並補充道，「首先，無論經營類型如何，無論是公共浴池還是私人桑拿房，桑拿房的門通常都是從裡面推開的平開門或推拉門，像SAUNATIGER這樣裝有門把手的桑拿房非常少見，而且大多數桑拿房出於安全考慮，為了避免發生意外，選擇不安裝門把手。

另外，手機能進入桑拿房也引起疑慮，不過火災原因尚未確定，推測是鋰離子電池起火，此外，起火桑拿房內的緊急按鈕蓋破損，據悉，每個桑拿房的緊急按鈕按下後，都會向前台的接收器發送通知，但有人認為接收器可能並未開啟。

對此，SAUNATIGER公司SAUNA&Co證實火災以及兩名在店內顧客不幸遇難的消息，並向遇難者家屬致以最深切的慰問和歉意，該公司表示，目前正全力配合消防局和警方的調查，努力找出火災原因和發生情況，「我們向兩位罹難者致以最深切的慰問，並強烈敦促對事故原因和防止再次發生進行徹底調查，以確保這場悲劇不會白白發生。」該店目前已關閉，並將為已預訂的顧客辦理退款，而火災原因尚未查明。



