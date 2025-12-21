三灣天仁道院讀經嘉年華 竹苗地區600親子共讀經典

▲讀經班小朋友和家長演唱禮運大同篇。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】三灣天仁道院今(21)日於三灣鄉院區舉辦「2025 讀經嘉年華會」，來自竹苗地區的讀經班齊聚一堂，現場有超過六百位孩子、家長與老師一同參與，副縣長邱俐俐與立委邱鎮軍、副議長張淑芬、議員蕭詠萱、陳平常領導點傳師等一起與讀經。

副縣長邱俐俐表示，今年四月，天仁道院完成落成。這不只是一座道場的完成，更象徵一個新的開始。對地方而言，它是一個讓人安住身心、讓善念自然生長的所在；對家庭而言，則是一個能陪伴孩子，在成長路上學會定心、學會向善的重要空間。

廣告 廣告

邱俐俐副縣長說，今天非常榮幸能夠代表縣長，來到，與大家一同參與「2025 讀經嘉年華會」。在歲末的這個時節，能在如此清淨安定的道場，和這麼多家庭與孩子相聚，心裡特別踏實，也特別感恩。

今天的「讀經嘉年華會」，以孩子熟悉、喜愛的故事作為引子，讓經典不再只是書本上的文字，而是能被感受、被理解、被帶進生活的智慧。讀經，不只是學習字句，更是在學習如何安住自己、理解他人、溫柔對待世界。

這兩天，社會上發生了讓人心痛、也讓人不安的事件。也正因如此，我們更能體會，讓孩子從小學會安定內心、辨明是非、培養慈悲與同理，是多麼重要的一件事。當一個人的心有依靠、有方向，社會就多一分安穩的力量。

邱俐俐副縣長指出，看到來自竹苗地區的讀經班齊聚一堂，現場有超過六百位孩子、家長與老師一同參與，這樣的畫面，本身就是一種深刻的祝福。因為願意陪伴、願意傾聽、願意把時間留給孩子，就是最真實的慈悲，也是最長久的教育。

苗栗是一塊有人文底蘊的土地，客家文化更是我們共同的根。活動結束後安排的客家美食品嘗，不只是共享一餐，更是在日常生活中，把文化、情感與感恩，自然地傳承給下一代。縣府將會持續支持這樣溫暖、有力量的民間與宗教力量，讓善意在社會中累積，讓孩子在關懷中健康成長。